DiCaprio va interpreta rolul unui bolnav psihic în ”The Crowded Room”

Leonardo DiCaprio va interpreta rolul lui Billy Milligan, primul om pus sub acuzare care a scăpat de condamnare invocând în apărarea sa faptul că are mai multe personalități, în filmul ”The Crowded Room”, conform ”The Hollywood Reporter”. Acest rol, care se anunță foarte dificil de interpretat, ar putea să-i aducă lui DiCaprio, în sfârșit, un Oscar, după ce actorul a ratat întâlnirea cu premiul Academiei americane de Film în cele patru ocazii în care a fost nominalizat. Billy Milligan a fost judecat sub acuzația că a violat trei femei și a comis mai multe jafuri în anii '70, dar el a invocat faptul că două dintre cele 24 de personalități ale sale sunt de vină. Până la urmă, instanța l-a declarat iresponsabil de faptele sale și l-a internat într-o clinică de psihiatrie.

Leonardo DiCaprio are în vedere interpretarea acestui rol și a tuturor celor 24 de personalități din mintea lui Billy Milligan încă de acum mai bine de 20 de ani. Actorul va fi și producătorul acestui film, alături de Jennifer Davisson și Alexandra Milchan. Deocamdată nu a fost anunțat numele regizorului care se va ocupa de proiect. Inițial, James Cameron era favorit, dar a renunțat la idee. Scenariul filmului va fi bazat pe cartea ”The Minds of Billy Milligan”, de Daniel Keyes, publicată în 1981.

Deși este încă prea devreme pentru a formula predicții pentru viitoarele premii Oscar, dacă Leonardo DiCaprio va putea interpreta convingător un personaj care suferă de tulburarea disociativă de identitate și are 24 de personalități diferite, membrii Academiei de Film ar trebui să fie "nebuni" să nu-i acorde premiul Oscar.