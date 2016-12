Dick Cheney: Raportul asupra CIA este „plin de prostii”

Unul dintre cele mai importante documente ale contemporaneităţii - raportul Comisiei pentru Servicii Secrete din Senatul SUA privind tortura practicată de CIA în cursul interogatoriilor unor presupuşi terorişti - a rămas la stadiul de balon de săpun. Mare, umflat, plin de promisiuni şi... atât. Nicio reacţie oficială nu a oferit concreteţe balonului de săpun, niciun nume nu a fost rostit, nimeni nu a fost tras la răspundere, iar discuţiile au fost conduse, diplomatic, înspre metodele de tortură şi ţările din sud-estul Europei, printre care şi România, care ar fi găzduit pe teritoriul lor închisori ale CIA. Preşedintele SUA, Barack Obama, s-a referit la acest raport, cu câteva luni înainte să fie dat publicităţii în termenii „au mai torturat nişte băieţi”, şi, în pofida dezvăluirilor cutremurătoare, CIA îşi va păstra prerogativele. Din nou, după scandalul cu spionajul, sub umbrela îngăduitoare a spectrului terorismului, legile privind drepturile omului sunt călcate în picioare.

RAPORTUL PRIVIND TORTURA PRACTICATĂ DE CIA ESTE "PLIN DE PROSTII" Vicepreşedinte în administraţia George W. Bush, în perioada 2001-2009, pe când au avut loc interogatoriile forţate ale CIA asupra unor presupuşi terorişti, Dick Cheney a afirmat, miercuri, potrivit AFP: "Cred că raportul este deplorabil. Mi se pare că are lipsuri". Reamintim că raportul critic făcut public marţi de Senatul american dezvăluie că tortura practicată de CIA împotriva unor presupuşi terorişti nu a permis obţinerea vreunei informaţii valabile. Comisia de Informaţii a Senatului a pus astfel în lumină minciunile prezentate de Agenţia Centrală de Informaţii Congresului şi Casei Albe. "Scuzaţi-mă, dar acest raport este plin de prostii", a afirmat Dick Cheney, foarte sigur pe el. "Ei nu s-au deranjat să intervieveze persoanele-cheie implicate în acest program", a adăugat el, afirmând că fostul preşedinte George W. Bush cunoştea majoritatea detaliilor programului. "Ce presupuneţi că am fi putut face (cu Khalid Sheikh Mohammed, presupusul organizator al atentatelor din 11 septembrie 2001 - n.r.)? Să-l sărutăm pe ambii obraji şi să-l întrebăm: „vă rugăm, vă rugăm, spuneţi-ne ce ştiţi“? Bineînţeles că nu", a spus Cheney. "Am făcut exact ceea ce trebuia pentru a pune mâna pe cei care au planificat 11 septembrie şi a-i împiedica să comită alte atentate. Ne-am îndeplinit cele două misiuni", a mai afirmat el.

„AGENŢIA ESTE ESENŢIALĂ” Dezvăluirile cu privire la tehnicile de tortură folosite de CIA împotriva unor presupuşi membri ai al-Qaida au declanşat proteste vehemente în întreaga lume şi, deşi reputaţia Agenţiei a suferit o lovitură serioasă prin dezvăluirile covârşitoare referitoare la tehnicile de tortură şi cu privire la faptul că a minţit Casa Albă şi Congresul, CIA încearcă să-şi păstreze prerogativele, relatează AFP. Agenţia rămâne, totuşi, o forţă vitală a spionajului şi a obţinerii de informaţii din întreaga lume. De altfel, bugetul i-a crescut cu miliarde de dolari în ultimii ani, iar Agenţia dispune de o adevărată flotilă de avioane fără pilot folosite periodic pentru eliminarea combatanţilor inamici. În plus, CIA dispune de un personal numeros.

Deşi democrata Dianne Feinstein, preşedinta Comisiei din Senat, care a redactat raportul acuzator, a descris acţiunile CIA drept "o pată pentru valorile şi istoria" SUA, majoritatea membrilor Congresului susţin operaţiunile secrete ale CIA, considerate esenţiale pentru lupta împotriva adversarilor Statelor Unite, printre care gruparea Stat Islamic. Mai mult, în pofida concluziilor raportului realizat de Dianne Feinstein privind ineficienţa tehnicilor de tortură, CIA insistă asupra faptului că interogatoriile sale dure au permis obţinerea unor informaţii cruciale, printre care, de exemplu, cele care au condus la localizarea lui Osama ben Laden, ucis în 2011. "Administraţia Obama şi următorii oficiali de la Casa Albă vor continua în mod sigur să se bazeze pe CIA pentru misiunea tradiţională de strângere de informaţii şi pentru operaţiunile de antiterorism în întreaga lume. Agenţia este, într-adevăr, esenţială pentru asigurarea securităţii naţionale, atât în prezent, cât şi în viitor. Cred că episodul privind folosirea tehnicilor de tortură este oribil, dar rămâne o excepţie", declară pentru AFP William Banks, expert în informaţii şi director al Institutului pentru securitate naţională şi antiterorism al Universităţii din Syracuse.