Dictare la... liceu

Liceenii vor da dictări pentru „consolidarea scrierii ortografice”, elevii din gimnaziu vor avea la lecţiile de limba română „alfabetizare” în înţelegerea textului, iar la clasele I-IV a fost introdusă oră de lectură în orar. Acestea sunt doar câteva din noutăţile acestui an şcolar. Începând cu acest an, elevii vor fi testaţi la începutul fiecărui an şcolar, după două săptămâni de recapitulare, la disciplinele indicate în foaia de parcurs. Rezultatele evaluării iniţiale vor fi trecute în „foaia de parcurs” a elevului. O testare similară va avea loc şi la sfârşitul anului şcolar. Potrivit ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, obiectivele evaluărilor sunt optimizarea predării şi învăţării în funcţie de nivelul constatat. O altă noutate vine pentru elevii care în acest an au trecut în clasa a VI-a. Ei fac parte din prima generaţie pentru care clasa a IX-a a devenit obligatorie, fiind trecută la ciclul gimnazial.