Dictatura Udrea - Popescu are zilele numărate

Războiul din PD-L Constanţa s-a extins la nivelul întregului judeţ. Nemulţumiţi de conducerea interimară impusă de la centru, dar şi de metodele „securisto-comuniste“ folosite de preşedintele interimar Ion Popescu, pentru a se menţine pe funcţie, liderii organizaţiilor PD-L din judeţ au hotărît organizarea unui Consiliu de Coordonare Judeţean extraordinar pentru a se analiza cu adevărat rezultatele alegerilor. Pedeliştii consideră că vinovaţi de situaţia actuală din partid sînt Elena Udrea şi Ion Popescu, fapt recunoscut, mai mult sau mai puţin, chiar de preşedintele organizaţiei de femei la nivel naţional, Sulfina Barbu, care a lansat un atac voalat la adresa Elenei Udrea. Activitatea blondei Udrea este contestată şi de primarul din Ovidiu, Dumitru Bocai, membru al actualului BPJ, care este de părere că munca lui este călcată în picioare de la centru. Acelaşi Bocai crede că Emil Boc nu cunoaşte situaţia reală din cadrul PD-L Constanţa şi consideră că nu mai există democraţie în partid. În timp ce organizaţiile din judeţ fierb, conducerea organizaţiei municipale Constanţa susţine că tensiunile din partid s-au încheiat?!?

Mai mulţi membri ai PD-L Constanţa au anunţat, ieri, convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului de Coordonare Judeţean pentru data de 2 august, la ora 10.30, în cadrul căreia urmează să fie realizată o analiză a rezultatelor de la alegerile locale. După numeroase încercări de a comunica cu membrii conducerii organizaţiei judeţene, mai mulţi membri de partid nemulţumiţi de activitatea şi de metodele folosite de preşedintele interimar al PD-L Constanţa, Ion Popescu, au decis că este nevoie de un Consiliu de Coordonare Judeţean (CCJ) care să pună ordine în interiorul partidului. Conştient de faptul că în prezent nu reprezintă interesele membrilor de partid, ci doar ale găştii adunate în jurul său şi susţinut de Elena Udrea, Ion Popescu se vede acum nevoit să răspundă în faţa mebrilor de partid, a celor care, de fapt, au adus voturile pentru PD-L. Cu o săptămînă în urmă, Popescu declara că nici nu se pune problema organizării unui CCJ, afirmînd că acum trebuie să-şi concentreze atenţia către alegerile parlamentare. Vocea membrilor de partid spune însă cu totul altceva, aceştia dorind organizarea unui CCJ în care cei responsabili să răspundă. Mihai Petre, consilier judeţean al PD-L, a declarat că şedinţele extraordinare ale CCJ pot fi convocate de către Biroul Permanent Naţional, preşedintele sau jumătate din membrii Biroului Permanent Judeţean (BPJ), o treime din membrii Colegiului Director Judeţean (CDJ), respectiv un sfert din membrii CCJ. Pînă în prezent, au fost strînse semnături de la 35 de lideri de organizaţii locale, reprezentanţi ai CDJ, iar numărul minim de semnături pentru convocarea CCJ este de 24. Mihai Petre a afirmat că este nevoie de o analiză a rezultatelor la alegerile locale, pentru că partidul a pierdut 10 procente la Constanţa din noiembrie 2007 şi pînă în iunie 2008.

Sîmbătă se hotărăşte soarta lui Popescu

„CCJ nu e o sperietoare pentru nimeni, ci instrumentul suprem de democraţie internă capabil să efectueze o analiză la rece a rezultatelor la alegerile locale şi, mai mult decît atît, care să arate foarte clar oamenii care au muncit în campanie şi care merită să conducă organizaţia judeţeană a PD-L. Orice decizie luată fără consultarea CCJ poate crea probleme în activitatea internă de partid“, a explicat Mihai Petre. Alături de el s-au aflat Dumitru Bocai, primar al oraşului Ovidiu, membru în BPJ, Tănase Barde, membru PD-L, Remus Macovei, fost secretar general al BPL Constanţa, Claudiu Stratulat, fost vicepreşedinte al BPL Constanţa şi Florin Gheorghe, consilier local PD-L. Toţi au acuzat dictatura din cadrul organizaţiei judeţene, impusă de către preşedintele interimar Popescu şi au respins acuzaţiile conform cărora ar avea vreo legătură cu PSD şi ar face jocul social-democraţilor locali. Bocai crede că Emil Boc nu cunoaşte situaţia reală din cadrul PD-L Constanţa şi consideră că nu mai există democraţie în partid, dacă preşedintele filialei este numit de la centru şi are mînă liberă să decidă cine va fi exclus, cine va ocupa noile funcţii de conducere, fără a se consulta cu forurile partidului. „Reprezint o organizaţie puternică, cea de la Ovidiu, iar munca mea este călcată în picioare. De cine? De unul dintre liderii naţionali care vine şi decide ce se întîmplă la Constanţa. Organizaţia judeţeană trebuie să îşi aleagă singură liderii. L-am admirat de Radu Berceanu, el a avut mai mult sînge. A spus că nu vrea blonde la el în organizaţie şi nu au fost blonde acolo. Tot el conduce organizaţia judeţeană pentru că a fost reconfirmat ca preşedinte“, a afirmat Bocai. Barde a acuzat conducerea centrală a PD-L că a impus doi „traseişti politici“ drept candidaţi la Constanţa, pe Dorel Onaca pentru Primăria Constanţa şi pe Ion Popescu pentru şefia Consiliului Judeţean. „Vreau să spulber o acuzaţie şi o justificare a conducerii centrale, pe care a avut-o pînă în acest moment la adresa PD-L Constanţa. A spus că ce se întîmplă la Constanţa este mîna PSD. Cine afirmă asta ori este prost informat, ori este naiv, indiferent ce funcţie are în partid. Sîntem oameni care nu avem legătură cu PSD. Cei care au încercat să impună un punct de vedere pertinent în organizaţia locală au fost înlăturaţi. Au fost oamenii care mi-au spus în campanie că s-au simţit jigniţi de faptul că PD-L a putut propune un asemenea candidat, Dorel Onaca. Am venit în PD pentru că Traian Băsescu era singurul lider politic în stare să lupte cu PSD. S-a luptat cu rămăşiţele securităţii şi rămăşiţele comunismului. Constat astăzi că în partidul care l-a susţinut şi propulsat pe Traian Băsescu, la Constanţa, este numit un preşedinte care practică metode securiste pentru a se menţine în funcţie. Este inadmisibil ca un om care este şef al Baroului de Avocaţi Constanţa să declare că va fotografia şi îi va filma pe cei care participă la o adunare statutară, iar apoi, pe baza imaginilor respective, să îi dea afară din partid“, a afirmat Barde.

„Vinovaţii să plătească“

Pedeliştii nu cred că Popescu nu va recunoaşte legalitatea acestui CCJ şi nu va risca excluderea celor care îl solicită. „Ion Popescu şi Emil Boc nu vor avea curajul să excludă 1.000 de membri doar pentru a-şi vedea propriile interese. Dacă vor face aşa ceva, nu ştiu care dintre ei va avea curaj să ne ceară să îi spijinim la alegerile parlamentare. Trebuie să înţeleagă că voturile vin de la membrii de partid, pe care pînă acum nimeni nu i-a întrebat nimic“, a precizat Dumitru Bocai. După cum se observă, actuala conducere interimară a PD-L Constanţa nu este susţinută de membrii de partid, chiar dacă, în urmă cu două săptămîni, aceasta a încercat să îi momească pe liderii organizaţiilor din judeţ la un pahar de vin şi o bucată de friptură. Războiul declanşat de Popescu şi de foştii peledişti pe care i-a luat lîngă el pare să se aproprie de final, unul nu prea fericit pentru Popescu şi compania. Cel mai probabil, la CCJ-ul de sîmbătă, conducerea interimară va fi schimbată, cei excluşi de Popescu dar şi ceilalţi membri nemulţumiţi numărînd zilele preşedintelui la şefia PD-L Constanţa. Am luat legătura cu Ion Popescu pentru a-i afla punctul de vedere: „Nu am niciun comentariu. La revedere!“. Contactat telefonic, deputatul Stelian Duţu consideră că organizarea unui CCJ este un drept statutar, care trebuia de mult respectat: „CCJ-ul este soluţia pentru redresarea partidului care a fost autodistrus la Constanţa. Nu trebuie uitat că în perioada următoare ne aşteaptă trei evenimente electorale, alegerile parlamentare, cele pentru Parlamentul European şi cele pentru preşedenţie. Nu avem nevoie de scandal. Văd că mai există şi oameni corecţi în PD-L. Ca membru de drept al CCJ voi avea şi eu ocazia îmi spun punctul de vedere“. Un prim semnal de la centru a venit sîmbătă de la Sulfina Barbu, preşedintele organizaţiei de femei a PD-L, care a declarat că problemele care există în PD-L Constanţa au fost cauzate de „o lipsă de comunicare cu toate părţile implicate“, iar această situaţie poate afecta rezultatul în judeţ la alegerile generale. Declaraţia Sulfinei Barbu este un atac voalat la adresa Elenei Udrea, pe care toată lumea o consideră responsabilă de scandalul de la Constanţa. „Cred că este lipsă de comunicare acolo în zonă şi, sigur, sper că vom discuta acest lucru şi la nivel de Birou Permanent Naţional“, a afirmat Sulfina Barbu. Surse din PD-L susţin că există posibilitatea că în această săptămînă şi alţi lideri de la centru să susţină nemulţumiţii din PD-L Constanţa.