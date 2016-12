Diddy, dat în judecată de o fostă angajată

Sean “Diddy” Combs a fost dat în judecată de o femeie din New York, care susţine că a fost concediată din cauza vârstei pe care o are, deşi în urmă cu aproape două decenii l-a ajutat pe rapper-ul american să îşi lanseze cariera. Francesca Spero, în vârstă de 51 de ani, a iniţiat acest proces pentru discriminare, miercuri, la Curtea Federală din New York. Francesca Spero susţine că ea a fost aceea care i-a făcut cunoştinţă lui Sean Combs cu mogulul din industria muzicală Russell Simmons, de la casa de discuri Uptown Records, în cadrul unei reuniuni din 1988. De atunci, Francesca Spero a lucrat în calitate de director executiv la casa de discuri Bad Boy Entertainment, deţinută de Sean Combs, timp de 12 ani, de unde a fost concediată în martie 2010. În documentele înaintate tribunalului american, Francesca Spero susţine că a fost concediată după ce i-a spus unui coleg de la Bad Boy Entertainment că a primit tratament împotriva dependenţei de medicamente, în urma unei operaţii la şold. “Sunt multe motive pentru care Francesca Spero nu mai lucrează pentru Bad Boy Entertainment, însă discriminarea pe criterii de vârstă nu face parte dintre ele”, a declarat agentul de presă al rapperului.

Sean “Diddy” Combs a ajuns un mogul al industriei de divertisment din SUA, fiind actor şi rapper, dar şi câştigător al unui premiu Grammy. În 2010, acesta a ocupat poziţia a doua în topul “Forbes” al celor mai bogaţi artişti de muzică rap / hip-hop din lume, cu o avere estimată la peste 346 milioane de dolari.