Diddy nu îşi uită prietenii

Beyonce şi soţul său, Jay-Z, s-au numărat printre cei care la invitaţia lui Sean „Diddy” Combs i-au adus un omagiu fostului său protejat Christopher ”Biggie Smalls” George Latore Wallace la premiera filmului ”Notorious”. De-a lungul timpului, acesta a avut mai multe nume de scenă, începînd cu Biggie Smalls, după numele unui gangster din filmul ”Let\'s Do It Again”, Big Poppa sau The Notorious B.I.G.. Lungmetrajul povesteşte viaţa rapper-ului de la începutul carierei sale la New York pînă la moartea sa în 1997. La premieră a asistat şi mama lui Notorious B.I.G., Violetta Wallace, care a venit alături de Diddy. Acesta din urmă, producătorul executiv al filmului, şi-a exprimat satisfacţia de a fi reuşit să îi aducă un omagiu prietenului său. ”Oamenii îl vor cunoaşte în sfîrşit pe Christopher Wallace, aşa cum era el în realitate, prin intermediul acestui film. Acest film vă va face să dansaţi, să rîdeţi, dar şi să plîngeţi, să respectaţi şi să apreciaţi viaţa la adevărata ei valoare”, a declarat Diddy la premiera filmului.