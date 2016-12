Dido revine cu un sunet nou

Cântăreaţa britanică Dido este cunoscută pentru tonurile dulci ale pieselor sale, precum megahitul ”White Flag”, dar aceasta le pregăteşte o mare surpriză admiratorilor săi şi nu numai. Într-un video exclusiv postat pe canalul său de pe YouTube, Dido, în vârstă de 41 de ani, promite ”un sunet nou, proaspăt” şi insistă că pe noul său album se vor găsi piese pentru toate gusturile. ”Girl Who Got Away”, noul album, va fi lansat pe 4 aprilie şi vine după o absenţă de cinci ani a cântăreţei, timp în care a devenit mamă.

”M-am simţit foarte liberă să înregistrez acest album. Este o combinaţie de stiluri care îmi plac, de la dance la muzică ambientală, dubstep, hip-hop, folk, pop. Toate lucrurile care îmi plac sunt pe acest album şi cred că este ca un cerc foarte mare, pentru că aşa am simţit şi când înregistram primul album”, a povestit Dido. ”Simt acest album ca pe o prospeţime. Mă simt ca un nou artist care are încrederea într-un nou început”, a continuat aceasta. Dido insistă că noul album este mult mai ritmat decât precedentele, ”No Angel” din 2001, ”Life for Rent” din 2003 şi ”Safe Trip Home” din 2008. Despre ultimul dintre albumele sale, Dido a recunoscut că l-a înregistrat în timp ce se afla într-o perioadă întunecată. ”Ultimul album a fost într-o perioadă neagră. Din multe puncte de vedere era o perioadă incredibilă şi mi-a plăcut să lucrez la acel album, dar acum, privind în urmă, albumul este pur şi simplu întunecat şi aş spune că noul material este mult mai vesel şi ritmat”, a explicat cântăreaţa. ”Simt lucrurile în profunzime şi de aceea scriu cântece. Felul în care eu văd lumea nu s-a schimbat. Încerc să transpun cum simt şi văd eu lumea în cântecele mele”, îşi încheie interviul Dido, pe numele său întreg Dido Florian Cloud de Bounevialle O\'Malley Armstrong.