Dido revine pe scena muzicală

Vedeta pop Dido şi-a anunţat revenirea pe scena muzicală, prin lansarea unui nou album, după cinci ani de absenţă, informează BBC News Online. Albumul “Safe Trip Home” este o continuare a albumului “Life For Rent” din 2003, care a fost cel de-al patrulea album într-un top al vînzărilor din Marea Britanie din ultimii zece ani. Primul single de pe noul album va fi “Don\'t Believe In Love” şi va fi lansat pe piaţă în noiembrie. Melodiile au fost produse de Jon Brion, Dido şi Ark şi înregistrate în studiouri din Los Angeles şi Londra.

Lansarea celui mai recent album al Dido a fost amînată de mai multe ori, din cauza decesului tatălui ei, în decembrie 2006. Cîntăreaţa, cîştigătoare a premiului Grammy, va oferi gratuit fanilor melodia “Look No Further”, pe care aceştia o vor putea descărca de pe site-ul ei oficial. Dido şi-a lansat primul album, “No Angel”, în 1999, acesta fiind albumul de debut al unei cîntăreţe britanice care a înregistrat cele mai mari vînzări în Marea Britanie.