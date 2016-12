Dieta care scade riscul apariției Alzheimer! E atât de ușor de urmat!

Tot mai multe diete sunt analizate de experți pentru a vedea cât de eficiente sunt în prevenirea unor afecțiuni. În cazul dietei MIND, creată, studiată și publicată de cercetătorii de la Rush Medical University, care ocupă primul loc în topul US News & World Report 2016, rezultatele sunt cât se poate de bune. Ea este considerată foarte ușor de urmat și promovează alimentația sănătoasă pentru persoanele supraponderale sau care suferă de diabet și boli cardiovasculare, afirmă nutriționistul Lygia Alexandrescu, citată de Agerpres. ”În urma studiilor, dieta s-a dovedit eficientă în scăderea riscului apariției bolii Alzheimer la 53% din subiecții care au urmat-o strict și la 36% din subiecții care au aplicat-o orientativ, fiind redus ritmul declinului cognitiv printre pacienții în vârstă”, a declarat Alexandrescu. Potrivit acesteia, dieta MIND este un hibrid între dieta mediteraneană și dieta DASH (abordarea dietetică pentru stoparea hipertensiunii arteriale), ambele având meritul de a reduce riscul cardiovascular (hipertensiunea, atacul de cord sau accidentul vascular), precum și al apariției demenței senile. Alexandrescu a precizat că dieta MIND are 15 componente alimentare cu impact asupra creierului - 10 categorii de alimente benefice și 5 nocive. Cele 10 componente alimentare recomandate sunt: legumele verzi cu foi (spanac, salată verde, rucola, etc), legumele de sezon, oleaginoasele, leguminoase cu bob (fasole, năut, linte), fructele de pădure, cerealele integrale, peștele, carnea de pasăre și în cantități limitate uleiul de măsline și vinul. Cele cinci categorii alimentare interzise sunt: carnea roșie, untul și margarina, brânzeturile, produsele de patiserie și dulciurile, alimentele prăjite și de tip fast food.

”Așadar, pentru a urma și pentru a beneficia de efectele programului alimentar MIND, o persoană ar trebui să consume zilnic cel puțin trei porții de cereale integrale, o salată din frunze verzi și una din alte legume de sezon, maximum 50 g oleaginoase (nuci, migdale, caju), măcar la două zile să consume leguminoase tip fasole uscată, de două ori pe săptămână pește, de două ori pe săptămână carne de pasăre și de trei ori pe săptămână fructe de pădure, ele având un important rol protector la nivel cerebral”, a explicat nutriționistul. Conform nutriționistului, cele 5 categorii de alimente cu efect negativ asupra funcției cognitive trebuie limitate la maximum o porție pe săptămână.