Dieta Mediteraneană, cea mai sănătoasă

Unii experţi consideră Dieta Mediteraneană, ce constă în alimente vegetale şi grăsimi mononesaturate, ca fiind una dintre cele mai sănătoase diete din lume. Ea a fost asociată cu sănătatea inimii şi viaţă lungă. În plus, poate fi un plan excelent de pierdere în greutate atât timp cât mănânci moderat. Regiunea de coastă mediteraneană se întinde în toată Europa, din Spania în Orientul Mijlociu. În urmp cu cincizeci de ani, oamenii de ştiinţă au observat că locuitorii din această regiune au o viaţă sănătoasă şi trăiesc mai mult, în primul rând datorită dietei lor şi a stilului de viaţă. Bucătăria mediteraneană variază în funcţie de regiune, dar se bazează în mare parte pe legume, fructe, măsline, fasole, cereale integrale, ulei de măsline, peşte, alături de lapte şi vin. În plus, stilul de viaţă mediteranean include mese pe îndelete şi activitate fizică regulată. Studiile arată că dietele cu număr de calorii controlate, bogate în alimente vegetale, grăsimi sănătoase şi proteine din carne slabă ca în cazul dietei mediteraneană - reprezintă o formulă hrănitoare pentru pierderea în greutate. Un studiu în New England Journal of Medicine a constatat că o dietă mediteraneană a fost la fel de eficace ca o dietă săracă în grăsimi pentru a pierde în greutate şi a oferit, de asemenea, unele avantaje metabolice.