Dieta pe grupe de sânge, fără bază ştiinţifică

Care este cea mai bună dietă? Este aproape o întrebare fără răspuns: aproape fiecare nutriţionist susţine că cea pe care el o recomandă, dar nominal. Nu mulţi însă apelează la specialişti, aşa că preferă să încerce diete apărute în diferite reviste sau cărţi. Experţii s-au oprit recent asupra dietei după grupele de sânge. Cartea în care aceasta este promovată a devenit best-seller, fiind tradusă în 52 de limbi şi vânzându-se în 7 milioane de exemplare. Cercetătorii Universităţii din Toronto au ajuns la concluzia că faimoasa dietă, cu adepţi în toate colţurile lumii, nu are nicio bază ştiinţifică, informează „Medical Daily“. Un studiu realizat pe un eşantion considerat reprezentativ, de aproape 1.500 de subiecţi, a conchis că nu există dovezi în sprijinul acestui regim alimentar, a declarat dr. Ahmed El-Sohemy, autorul cercetării. Cartea care a popularizat-o, „Eat Right for Your Type“, scrisă de dr. Peter D'Adamo, a ajuns în lista celor mai bine vândute volume din lume. Până şi celebrităţi ca Demi Moore, Elizabeth Hurley sau modele ale faimoasei case Victoria's Secret, precum Miranda Kerr, au declarat că urmează acest regim alimentar. “Felul în care fiecare individ răspunde la această dietă nu are nicio legatură cu grupa sa de sânge, ci doar cu abilitatea sa de a se ţine de un regim aproape vegetarian sau sărac în carbohidraţi”, a explicat autorul studiului.