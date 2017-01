Dietele dăunează grav organismului

Cel mai mare studiu efectuat la nivel mondial pe tema dietelor a scos la iveală faptul că, de cele mai multe ori, curele de slăbire nu dau niciun rezultat şi mai degrabă pun în pericol viaţa celor care sînt preocupaţi să piardă cît mai multe dintre kilogramele acumulate în exces. Potrivit ediţiei electronice a “The Mail on Sunday”, cercetările au evidenţiat faptul că mai mult de două treimi dintre persoanele care au ţinut diferite diete au pus la loc kilogramele. Mai mult decît atît, în cazul acestora a crescut riscul apariţiei problemelor cardiace, atacurilor cerebrale, precum şi riscul de a se îmbolnăvi de diabet. Studiul scoate în evidenţă faptul că persoanele care ţin dietă sînt expuse riscului de a avea probleme foarte grave de sănătate. Mai exact, potrivit oamenilor de ştiinţă, fluctuaţiile mari de greutate, ca şi alimentaţia impusă pe timpul unei diete dublează riscul de deces provocat de afecţiunile cardiace, afectează sistemul imunitar şi fac organismul să devină vulnerabil la infecţii. Cercetătorii de la Universitatea din California au analizat rezultatele a peste 30 de studii care includeau monitorizarea a sute de persoane care au ţinut diferite diete. Concluzia a fost că, după ce oamenii reuşesc să piardă iniţial în greutate, kilogramele se pun mai repede la loc. În unele cazuri acest lucru nu s-a întîmplat imediat, ci după o perioadă de patru ani. Specialiştii sînt de părere că majoritatea celor care ţin o cură de slăbire constată că acumulează ulterior mai multe kilograme decît au pierdut urmînd o dietă. Doar o mică parte a celor care au ţinut o dietă au reuşit să îşi păstreze greutatea cîştigată prin aceasta. Un studiu ce a durat patru ani, efectuat pe un eşantion format din 19.000 de bărbaţi, a evidenţiat faptul că cei care s-au îngrăşat în timp ţinuseră diferite diete înainte de a fi monitorizaţi. Medicii spun că, în final, beneficiile dietelor sînt mult prea mici, comparativ cu riscurile şi că, de fapt, exerciţiile fizice sînt mult mai indicate pentru cei care vor să slăbească. De altfel, chiar studiile în acest domeniu au dovedit faptul că persoanele care au reuşit să scape de kilogramele în plus sînt cele care au făcut cît mai multe exerciţii fizice.