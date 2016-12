M-am hotărât să scriu astăzi despre cel mai recent sondaj INSOMAR, care a chestionat aproape 12.000 de persoane, la nivel naţional. Din acest punct de vedere, este cel mai cuprinzător sondaj realizat până acum. Diferenţa de opt puncte procentuale dintre Mircea Geoană, care are 54% intenţii de vot, şi Traian Băsescu, ce dispune doar de 46% intenţii de vot, este mai mare decât marja de eroare a sondajului, ceea ce înseamnă că, dacă nu se întâmplă vreo răsturnare spectaculoasă de situaţie în urma confruntării din această seară, Traian Băsescu a pierdut în mod irevocabil alegerile prezidenţiale. În egală măsură, diferenţa dintre cei doi candidaţi este mai mare decât cea care fusese înregistrată în 2004 între Adrian Năstase şi Traian Băsescu, fapt ce mă determină să cred că, în pofida oricărei „minuni” posibile, dar puţin probabile, actualului preşedinte îi este practic imposibil să mai răstoarne acest clasament. Era de aşteptat o asemenea situaţie, după un an de criză economică, politică şi socială în care Băsescu s-a izolat de restul lumii, înrăutăţindu-şi situaţia de unul singur. În 2004, când eu l-am votat plin de speranţă, nu mi-aş fi putut închipui nici în cele mai negre coşmaruri că ultimul său an de mandat va arăta într-un asemenea hal şi va produce atât haos în ţară…

Şi totuşi, nu mă pot abţine de la o remarcă răutăcioasă şi ironică, în acelaşi timp. Având în vedere cât rău şi câtă dezbinare a produs Băsescu în România, dovadă ce s-a întâmplat la Timişoara şi ulterior, ar fi meritat fie să nu intre în turul doi al prezidenţialelor, fie să fie surclasat de Mircea Geoană cu o diferenţă de procente strivitoare! Cât despre vreo „demisie de onoare”, chiar în confruntarea din această seară, ce să mai vorbesc!?