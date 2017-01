Diferenţă fără precedent între câştigurile companiilor americane şi cele europene

Diferenţa dintre câştigurile companiilor americane şi cele europene a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani, estimează un analist de la banca elveţiană UBS, potrivit căruia profiturile companiilor europene vor reveni la nivelul de dinaintea crizei în următorii trei ani. Potrivit UBS, câştigurile pe acţiune pentru companiile europene sunt în prezent cu 25% sub nivelul de vârf înregistrat în 2007, în timp ce în SUA sunt cu 20% peste nivelul din 2007. „Urmează să înregistrăm o creştere a profiturilor”, a declarat Karen Olney, analist la UBS, referindu-se la acţiunile europene. Olney apreciază că firmele europene pot reveni la nivelele de profit înregistrate înaintea crizei până în 2016, contrazicându-i pe unii economişti mai pesimişti, care prognozează că Zona Euro va înregistra o stagnare similară cu cea a Japoniei în anii ’90. „Deşi există riscuri, noi credem că acestea nu sunt aşa de mari cum apreciază unii economişti”, susţine Karen Olney. UBS mizează, în acest an, pe o creştere de 3% a profitului companiilor din indicele Stoxx Europe 600, urmată de o creştere medie de 8% pentru 2014, 2015 şi 2016. Olney subliniază că, după 2010, companiile din Europa au înregistrat o creştere zero a câştigurilor pe acţiune, însă îmbunătăţirea mediului economic de pe continent ar putea da acestor companii capacitatea de a înregistra rezultate surprinzătoare.