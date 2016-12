Diferenţe de 30 de grade Celsius între zi şi noapte!

Pe an ce trece, clima din România virează, de la temperat-continentală, spre… tropice. Ţara noastră va fi grav afectată - în special, zonele de sud şi sud-est - de instabilităţi atmosferice extrem de accentuate (spre exemplu, zilele trecute, în Constanţa se înregistrau 29 de grade Celsius, iar la Sibiu era zăpadă; un alt paradox al acestei veri alătură seceta din Dobrogea cu deja prognozatul cod galben sau verde, de inundaţii, din restul ţării - n.r.). Potrivit datelor prezentate ieri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), temperaturile ar putea depăşi, în luna iunie, 35 de grade Celsius, în timp ce noaptea s-ar putea coborî sub 10 grade Celsius (în special în zonele depresionare din nord şi centru), iar instabilitatea atmosferică va fi extrem de accentuată. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse de ploaie, însoţite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vîntului şi, izolat, de grindină, mai arată ANM. Pentru luna iulie, meteorologii anticipează intervale cu zile caniculare succesive (maxime de peste 35 grade C), precum şi nopţi tropicale (minime de cel puţin 20 grade C). Va ploua puţin, mai ales cu caracter de aversă, ploile fiind însoţite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vîntului şi, izolat, de grindină. August este cea mai capricioasă lună, spun specialiştii ANM, cele mai mari valori de temperatură depăşind 35 grade C, iar cele mai mici valori termice coborînd sub 5 grade C. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general normale, exceptînd zone din sud-estul şi sudul ţării, unde se vor situa mult sub limitele normale. Luna septembrie va fi caracterizată prin temperaturi ce se pot situa peste valorile normale, în cea mai mare parte a zonelor. Precipitaţiile vor fi şi ele normale, exceptînd sud-estul României, unde cantităţile vor fi mai mici. Pentru luna octombrie, specialiştii ANM au anunţat că precipitaţiile se pot situa peste mediile multianuale lunare în cea mai mare parte a ţării, iar în noiembrie, precipitaţiile vor fi în general obişnuite în aproape toată România.