Diferențe uriașe după contestațiile la Evaluarea Națională!

Recorectarea lucrărilor de la Evaluarea Națională a scos la iveală câteva situații care au reușit să le strice moralul câtorva tineri care sperau la note mari pentru admiterea la liceu. Vestea că au obținut o notă mult sub ceea ce se așteptau ar fi putut demoraliza elevii și, ținând cont de gesturile necugetate ale unor tineri care nu știu să accepte asemenea eșecuri, s-ar fi putut întâmpla tragedii. Spre exemplu, unei eleve din Teleorman, de la Școala ”Ion Preotu” Troianu, i-a crescut nota la Limba și literatura română de la 3,45 la 9,00, după contestații, diferența între cele două note fiind de 5,55 puncte. Nu este singura elevă din județul Teleorman care a primit o notă mai mică decât i se cuvenea. Potrivit ziarulteleormanul.ro, un număr destul de mare dintre lucrările contestate au obținut în urma reevaluării note mai mari cu peste 1 punct, patru dintre lucrări fiind notate după contestații cu peste 2 puncte în plus față de nota inițială. O altă diferenţă spectaculoasă a fost înregistrată în cazul unui absolvent al Şcolii Gimnaziale Moşteni, care a obţinut în urma contestaţiei, tot la Limba şi literatura română, nota 5,40, după ce iniţial lucrarea îi fusese notată cu 1,10. 3,20 puncte a primit după contestaţii şi o absolventă al Şcolii Gimnaziale “Zaharia Stancu” din Roşiorii de Vede, a cărei lucrare a fost notată iniţial cu 6, iar după reevaluare cu 9,20. O altă absolventă de la Şcoala Gimnazială Moşteni a obţinut după contestaţii majorarea notei de la 6,50 la 8,60. În opinia inspectorului şcolar general adjunct, prof. Iuliana Stancu, preşedinte al comisiei judeţene pentru Evaluarea Naţională, erorile au fost la introducerea notelor în baza de date şi nu la evaluarea lucrărilor.

LA CONSTANȚA

La Matematică, cel mai mare plus a fost obținut de o elevă din Covasna, de la Școala ”Tatrangi Sándor” Ozun, căreia i s-a modificat nota de la 2,30 la 7,00 în urma recorectării. Astfel, nota i-a fost modificată cu 4,70 puncte. Cel mai mare plus la Limba Maternă l-a obţinut un băiat din Braşov, de la Şcoala nr. 12. De la nota iniţială 6,60, el a ajuns la cea finală de 9,40, câştigând 2,80 puncte. Și la Constanța au avut loc modificări ale notelor, după contestații, de aproximativ 1 punct. ”Nu am realizat o astfel de centralizare, însă toate rezultatele au fost afișate la sediul unităților școlare și pe site-ul Ministerului Educației. Reamintim că lucrările nu au fost corectate în județul Constanța”, a precizat pentru ”Telegraf”, inspectorul școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Alina Codreanu. La nivel național, statistica finală relevă că, după soluționarea contestațiilor, procentul mediilor mai mari sau egale cu 5 s-a majorat cu 0,10%, de la 75% la 75,10%. Astfel, după reevaluarea lucrărilor contestate, numărul candidaţilor care au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 a crescut de la 111.510 la 111.598, în timp ce numărul candidaţilor cu medii sub 5 s-a redus de la 37.137 la 37.050 (24,9%). A crescut, de asemenea, şi numărul candidaţilor cu media generală 10, de la 241 la 253 (cei mai mulţi, în judeţul Iaşi - 26).