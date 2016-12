„DigiTales”, în premieră naţională

Biblioteca Judeţeană (BJ) „Ioan N. Roman” reprezintă pentru mulţi doar un spaţiu public, unde lectura este încurajată. Într-adevăr, în acest loc, cărţile de la secţiile de împrumut, aşezate pe rafturi, „aşteaptă” ca cititorii să le ia acasă, iar volumele din depozite sunt „solicitate”, la rândul lor, pentru a fi consultate la sala de lectură. La BJ, însă, informaţia poate fi găsită nu doar în cărţi, în paginile ziarelor sau ale periodicelor. Ea poate fi afişată printr-un simplu click direct pe ecranul PC-ului sau al laptop-ului, la Centrul de Formare Biblionet al BJ. Acest lucru este posibil graţie programului Biblionet, derulat de „Global Libraries”, la iniţiativa Fundaţiei Bill&Melinda Gates, administratorul pentru România fiind organizaţia IREX.

AGLOMERAT PÂNĂ ÎN TOAMNĂ Pe lângă cursurile pentru seniori, de iniţiere în domeniul IT, o atracţie a Centrului Biblionet o constituie programul „DigiTales”/ „Povestiri digitale”, derulat de Progress Foundation, IREX România şi BJ. Programul în care absolvenţii de cursuri sunt invitaţi să-şi spună poveştile... digitale, sub forma unui filmuleţ care poate fi vizionat de cunoscuţi, şi nu numai, pe Youtube, se bucură de un succes extraordinar, la fel ca şi cursurile de iniţiere în IT. Cursurile se vor relua de săptămâna viitoare, dar cei care doresc să participe la ele mai trebuie să aştepte până în luna septembrie, deoarece locurile sunt deja ocupate. „Sunt două tipuri de cursuri foarte solicitate de către seniori”, a spus formatoarea Liliana Stamate de la Centrul de Formare Biblionet al BJ.

Un aspect inedit al „DigiTales” îl constituie realizarea „Antologiei de povestiri digitale”, în care semnează şapte cursanţi care au participat, în toamnă, la cel de-al treilea curs din program. „Această carte este o premieră la nivel naţional”, a precizat Liliana Stamate. „Am avut trei serii de cursanţi, de seniori, la „Povestiri digitale”. Primele două serii au participat la prima ediţie a Festivalului de Film Digital, care a avut loc pe 23 aprilie 2012, de Ziua Cărţii şi a Dreptului de Autor, iar cea de-a treia a avut iniţiativa să scoată această carte”, a mai spus Liliana Stamate.

Autorii volumului şi ai „Povestirilor digitale” sunt: Gheorghe Caraiman, Mihaela Cojocaru, Elena Grigore Costea, Niculina Dobre, Alexandra Flora Munteanu, Maria Păţea şi Elena Stănescu. În volum apar şi cele două formatoare care îi iniţiază pe seniori în IT şi în povestiri digitale, Liliana Stamate şi Manuela Dinică. Acestea s-au perfecţionat la cursuri speciale de formare „DigiTales”, la Universitatea Goldsmith din Londra.