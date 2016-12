Digul de apărare la Dunăre, în pericol!

Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a declarat că speră ca, în cel mai scurt timp, să se rezolve problema digului de la Dunăre, care poate ceda foarte uşor în eventualitatea unor inundaţii. „Digul de la Dunăre, care măsoară câţiva kilometri, are multe fisuri, iar apa se infiltrează foarte uşor. În cazul unei posibile viituri, se pot repeta inundaţiile din 2006, când zeci de locuinţe au fost distruse de ape. Este un semnal de alarmă pe care-l trag responsabililor de la Apele Române, care trebuie să ia măsuri urgente pentru întărirea digului. Am tot făcut apel la ei, dar cei de la Apele Române au venit abia anul trecut, când existau deja inundaţii din cauza infiltraţiilor”, a spus primarul. El a adăugat că cea mai bună soluţie pentru a stopa infiltraţiile este construirea unei baghete (un alt dig mai mic, la baza digului mare) pe interior. Chirciu a spus că este o soluţie simplă, dar extrem de necesară şi speră ca cineva să se sesizeze şi să urgenteze lucrările de întărire a digului, pentru că există pericolul ca acesta să se rupă. O altă problemă pe care primarul comunei Oltina doreşte să o rezolve în 2011 este repararea drumului Oltina - Satu Nou. El spune că drumul este distrus în totalitate şi că este aproape impracticabil. Gheorghe Chirciu a adăugat că, deşi a încercat să-l peticească, acest drum trebuie asfaltat corespunzător. „Trebuie refăcut urgent şi, pentru că nu am fonduri suficiente la Primărie, am încercat prin tot felul de programe guvernamentale însă, până acum, totul a fost în zadar”, a spus Chirciu.