Dilema judeţelor: a fi sau a nu fi?

REFERENDUM LA CONSTANŢA. Constănţenii vor fi chemaţi la referendum de Consiliul Judeţean Constanţa pe 17 iulie 2011 pentru a spune dacă sunt de acord cu reorganizarea administrativă propusă de Traian Băsescu şi PDL, care ar conduce la defiinţarea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC). Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului permite organizarea unei astfel de acţiuni pentru a cere opinia cetăţenilor cu privire la reorganizarea ţării. “Desfiinţarea judeţului Constanţa nu se poate face decât cu acordul cetăţenilor. Cred că Băsescu şi Boc încearcă fel şi fel de teme pentru a bulversa viaţa socio-economică şi politică a României. Au încercat, mai întâi, cu sectoarele Bucureştiului. Au văzut că nu au reuşit şi au mutat tema în teritoriu. Legea spune că se poate organiza şi desfăşura şi referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. Acesta este un astfel de moment în care opinia cetăţenilor este foarte importantă”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Pentru organizarea acestui referendum, consilierii judeţeni se vor întruni miercuri, 22 iunie, într-o şedinţă extraordinară pentru a vota horărârea privind organizarea referendumului. “Cred că toţi consilierii vor fi de acord cu acest proiect de hotărâre. Nu cred că poate cineva, nici măcar prefectul, să se opună acestui referendum. Pe 17 iulie, când propunem noi să aibă loc referendumul, toţi locuitorii cu drept de vot trebuie să participe şi să îşi exprime părerea. Este nevoie de participarea a 50+1% din populaţia cu drept de vot pentru a valida acest referendum. Cine nu participă la acest referendum înseamnă că este de acord cu desfiinţarea judeţului Constanţa”, a spus Constantinescu.

AMENINŢĂRI. USL va declanşa referendumuri privind reorganizarea administrativ-teritorială în toate judeţele în care are majoritatea în CJ. Cei doi co-preşedinţi, Crin Antonescu şi Victor Ponta, au precizat că sunt 21 de judeţe în care USL are preşedintele de CJ şi alte câteva în care are majoritatea în Consiliu. Preşedintele PSD, Victor Ponta a acuzat, ieri, că prefecţii au încercat să facă presiuni în ţară asupra preşedinţilor consiliilor judeţene ai Opoziţiei pentru a nu organiza referendumuri pe tema desfiinţării judeţelor. “Au fost ameninţaţi şi consilierii judeţeni şi preşedinţii de CJ. Nu era Traian Băsescu un mare susţinător al referendumului? Noi vrem să mergem pe paşii democratici”, a declarat Ponta. El a mai spus că referendumurile locale pe tema reorganizării teritoriale pe care USL le va declanşa în judeţele în care are majoritate costă jumătate din costurile de până acum ale referendumurilor convocate de Traian Băsescu. “Am discutat cu preşedinţii de CJ, care mi-au spus că costul va fi la jumătate faţă de costurile de până acum, de la referendumurile convocate de Traian Băsescu şi care nu s-au finalizat cu nimic, de fiecare dată fiind organizate de la nivel central, cu toate aranjamentele şi firmele pe care Guvernul le selectează”, a spus Ponta.

COALIŢIA, ÎN PERICOL. De această dată, PDL pare să fie singur împotriva tuturor, chiar şi a partenerilor maghiari care sunt cu un picior în afara Coaliţiei. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că realizarea reformei administrative ar avea un impact bugetar puternic. “Despre reforma administrativă trebuie să vorbim mult mai calm, cu studii de impact, inclusiv economic, fiindcă noi am făcut un calcul economic şi această reformă administrativă ar arunca în aer deficitul bugetar preconizat pentru anul viitor cu vreo 3-4 procente”, a declarat Kelemen Hunor. El a spus că nu există un consens în coaliţie şi în viaţa politică pentru aşa ceva. “Eu sunt convins că aşa cum în \'68, în timpul lui Ceauşescu, când acesta a făcut reforma administrativ-teritorială, secuii au ieşit pe stradă şi a fost singura dată când oamenii au ieşit pe stradă în timpul lui Ceauşescu, dacă forţează cineva acum dizolvarea comunităţii maghiare din zona Harghita-Covasna-Mureş într-o zonă mare, oamenii iarăşi vor ieşi pe stradă. Dacă cineva va dori să-şi asume răspunderea pentru reforma administrativă ştiind că noi ne împotrivim, trebuie să ştie că nu sprijinim şi că fără noi nu are majoritate”, a spus liderul UDMR. Senatorul UDMR Gyorgy Frunda a declarat că, dacă PDL merge mai departe cu măsurile pe care UDMR nu le poate accepta, ca reorganizarea administrativă sau unele prevederi din Statutul Minorităţilor, înseamnă că acest partid îşi doreşte un guvern minoritar, fără maghiari, sau alegeri anticipate.