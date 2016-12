Diletanţi la putere

Preşedintele Traian Băsescu se pricepe la toate. Şi-a arătat priceperea în materie de politică externă chiar la începutul primului mandat de preşedinte, când a sfidat orice reguli ale diplomaţiei aducând România la marginea unui scandal internaţional. Şi-a arătat priceperea în ale economiei atunci când a ieşit public şi a spus că cea mai bună soluţie pentru redresarea României ar fi tăierea pensiilor şi a salariilor, aducând România la un pas de revolta socială. Domeniul în care Traian Băsescu se pricepe cel mai bine este cel al jignirilor. Evoluţia lui Băsescu pe scara jignirilor a cunoscut un trend ascendent. De la “păsărică”, “ţigancă împuţită” sau “găozarilor”, preşedintele a ajuns, în cele din urmă, la un nivel superior. Prezent în localitatea băcăuană Săuceşti, iritat de atitudinea oamenilor revoltaţi care acuzau autorităţile de furtul unor bani alocaţi pentru înălţarea unui dig în zonă, preşedintele Băsescu le-a spus sinistraţilor că: “Nu mint doar miniştrii, secretarii de stat, ci mint şi oamenii obişnuiţi. Minţiţi când spuneţi că s-au furat banii”. Declaraţiile lui Băsescu au fost comentate de oamenii politici, mai ales cei din opoziţie. Liderul PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului, că atitudinea preşedintelui Traian Băsescu, manifestată în timpul vizitelor în zonele inundate, nu este una demnă de un şef de stat. “Cred că e de condamnat o atitudine de sfidare, de a le reproşa oamenilor ceea ce, de fapt, trebuie să fie reproşat statului. Şi preşedintele cred că şi-a arătat în aceste zile adevărata faţă. Acela este Traian Băsescu. Nu cel din campanie, nu cel zâmbitor şi amabil, ci cel pe are l-aţi văzut zilele trecute. Oamenii au nevoie de altceva, nu de insulte şi de reproşuri de la preşedintele ţării\", a spus Ponta. Şi pentru ca imaginea incompetenţei să fie completă, jignirilor aduse de şeful statului se adaugă şi comentariile politicienilor fie la emisiunile televizate, fie în locurile unde inundaţiile au făcut ravagii. În încercarea de a mai căpăta ceva capital electoral, oameni precum Elena Udrea, Gabriel Oprea sau alţi parlamentari s-au deplasat în zonele inundate şi au început să îşi dea cu părerea. Fostul şef al statului, Ion Iliescu, inginer hidroenergetician, susţine că pe posturile de televiziune apare un diletantism cras, fiecare pronunţându-se fără să ştie despre ce e vorba, ceea ce nu ajută la înţelegerea fenomenelor şi nici la stabilirea măsurilor celor mai oportune. Iliescu a criticat prezenţa unor demnitari în localităţile inundate din zona Moldovei. “Din păcate, multe vizite dintre acestea au un caracter formal, oamenii nu cunosc meserie, nu pricep ei înşişi fenomenele şi ar fi bine să se abţină să se pronunţe, pentru că aici trebuie lucrat cu cunoştinţe, trebuie apelat la specialişti. Din păcate, a slăbit şi armata specialiştilor din acest domeniu”, a afirmat Ion Iliescu. Vicepreşedintele PSD Constantin Niţă a declarat că autorităţile şi specialiştii în domeniu trebuie să elaboreze un program naţional de regularizare a râurilor, pe care PSD îl va sprijini. “Să se termine cu defrişările de păduri, să se continue operaţiunea de reîmpădurire. Altfel, degeaba, în fiecare an ne vom chinui cu stihiile naturii. Cred că este timpul ca toată lumea să pună umărul la un asemenea program naţional şi, cu toate greutăţile pe care le are ţara în momentul de faţă, este cazul ca Guvernul să aloce fondurile necesare, să taie din alte zone, mai ales de la Ministerul Dezvoltării, şi să aloce banii direcţionat spre aceste programe\", a spus Niţă.