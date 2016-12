Diletantism la reprezentanţa BMW

Accidentele rutiere sunt provocate de cele mai multe ori din cauza şoferilor. Există însă şi situaţii în care se poate produce un accident grav din cauza unor defecţiuni la maşină. Şi când defecţiunea se dovedeşte a fi din vina celor în care ţi-ai pus baza că ţi-au reparat maşina, mecanicii auto, atunci te întrebi dacă poţi să mai ai încredere în ceea ce fac aceştia. Despre Gabriel Tufeanu se poate spune că este o victimă a mecanicilor de la Bavaria Motors. Din fericire pentru el, a descoperit defecţiunea majoră la o simplă verificare a maşinii la o vulcanizare. Pe 22 mai 2010, Gabriel Tufeanu a avut un accident rutier cu maşina pe care o conducea. Maşina, un BMW, a fost dusă la Bavaria Motors, acolo unde, în baza asigurării CASCO, mecanicii i-au făcut reparaţiile necesare. La mijlocul lunii septembrie, Tufeanu a putut să-şi ridice maşina de la Bavaria Motors, fiind asigurat că totul este în regulă. La o lună distanţă, Gabriel Tufeanu s-a deplasat la o vulcanizare din Constanţa pentru a face câteva verificări la roţi. A fost foarte surprins în momentul în care, cu maşina ridicată pe cric, a văzut cum îi cade o roată. “Am sunat imediat la Bavaria Motors, care a trimis o platformă pentru a ridica maşina, pentru a o duce la sediul lor. Acolo mi s-a spus că mecanicii au uitat să pună o flanşă care face legătura între amortizor şi roată. Deranjant a fost faptul că flanşa fusese trecută pe factura plătită de asigurator, însă nu fusese montată. Timp de mai bine de o lună am circulat cu maşina în aceste condiţii, punându-mi mie sau altora viaţa în pericol. Am lăsat maşina acolo şi am pus pe parbriz o hârtie pe care am scris “Acestei maşini i-a căzut roata după ce a fost reparată la acest service”. Am lăsat maşina sigilată la intrarea în incinta Bavaria Motors. După câteva zile am constatat că maşina a fost mutată în spatele clădirii, în condiţiile în care cheia era la mine. Am decis să-i acţionez în instanţă pentru a veni un expert extern care să constate cauza din care am rămas fără roată. Cu siguranţă, le voi cere despăgubiri morale, pentru că mi-au pus viaţa în pericol”, a declarat Gabriel Tufeanu. Primul termen în acest proces a avut loc pe 24 noiembrie, termen la care reprezentanţii Bavaria Motors nu s-au prezent. În aceste condiţii, s-a dat un nou termen, pe 8 decembrie. După cum se observă, la Bavaria Motors eşti asigurat că toate reparaţiile necesare au fost efectuate, dar te trezeşti că, la scurt timp, rămâi fără o roată. Gravă ni s-a părut şi nonşalanţa cu care anagajaţii societăţii şi-au recunoscut greşeala. Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al celor de la Bavaria Motors, însă nimeni nu a dorit să discute despre acest subiect.