Diminuarea influenţei UE la ONU facilitează amplificarea crizelor umanitare

Diminuarea influenţei UE la ONU contribuie la menţinerea crizelor umanitare şi la pierderea de vieţi omeneşti, arată un raport al European Council on Foreign Relations, un institut cu sediul la Londra. În contextul în care liderii din întreaga lume se reunesc la New York pentru Adunarea Generală ONU, raportul intitulat ”UE şi drepturile omului la ONU”, scris de expertul ONU Richard Gowan şi de eurodeputatul Franziska Brantner, avertizează că UE îşi pierde abilitatea de a îndemna ONU să reacţioneze la crizele umanitare. În cursul acestui an, UE a fost oprită în mod repetat să utilizeze presiuni asupra regimului din Sri Lanka pentru a permite accesul voluntarilor umanitari, situaţie care a condus la moartea a zeci de mii de persoane. China şi Rusia au blocat eforturile UE de sancţionare a regimului de la Colombo în Consiliul de Securitate. Autorii raportului recomandă UE să utilizeze diplomaţia puternică pentru a contracara atitudinea Chinei şi Rusiei. De asemenea, SUA şi UE sînt îndemnate să creeze un grup de lucru pentru coordonarea poziţiilor în materie de drepturile omului la ONU.