Diminuarea subvenţiei la încălzire, soluţie a Guvernului Boc pentru iarnă!

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că decizia adoptată de Guvern, de diminuare a subvenţiei la încălzire, este una 100% politică. \"Soluţia adoptată de Guvernul Boc este o soluţie, din păcate, 100% politică pentru că primarii USL, fie PSD sau PNL, se vor trezi în imposibilitatea (...) de a asigura încălzirea şi apă caldă în această iarnă. Pe ocolite, primarii PDL, veţi vedea, la Arad, la Braşov, vor primi bani de la bugetul de stat, vor înregistra, practic, toate familiile din Braşov, Arad şi alte primării conduse de PDL ca fiind beneficiare de ajutoare sociale şi, practic, Guvernul Boc foloseşte o măsură care ar trebui să fie generală ca un nou element de luptă pentru alegerile locale\", a spus Ponta. Liderul PSD a explicat că USL se opune măsurii adoptate de Guvern, prin care, din 1,4 milioane de familii racordate la centralele actuale, doar în jur de 300.000 vor mai putea beneficia de subvenţii, iar peste 1 milion de familii, care trăiesc în oraşele mari şi medii din România, \"în această toamnă, în această iarnă se vor trezi brusc, alături de reducerile de salarii, pensii, inflaţie, confruntaţi cu o problemă insurmontabilă\". \"Practic, această măsură politică de distrugere a oraşelor şi de sancţionare a două treimi din populaţia urbană, din oraşele conduse de PSD, PNL, vine în pararel cu păstrarea în continuare a sistemului marilor companii energetice de stat, conduse numai şi numai de membrii importanţi ai PDL. (...) Este o măsură luată pe un criteriu strict politic, ministrul actual al Muncii nu are niciun fel de competenţă, habar nu are ce înseamnă ajutoare sociale, cui trebuie date, ce înseamnă procedurile de întocmire a dosarelor, are un rol strict politic, de a-i distruge, de a-i ataca pe primarii USL, de a da bani în mod ocolit pentru primarii PDL. ...Pentru primarii PSD, PNL se vor face dosare penale, că asta anunţă domnul Lăzăroiu, (...) pentru primarii PDL se vor da bani în plus\", a mai spus Ponta.