Din 100 de directori ai Poştei, rămân 10!

Privatizarea Poştei Române se va încheia la finele acestui an, prin atragerea unui investitor, proces care va fi însoţit de restructurarea profundă a activităţii, pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare, a declarat ministrul desemnat pentru Comunicaţii, Dan Nica. \"Situaţia financiară a Poştei este una foarte preocupantă. Din informaţiile pe care le am, operatorul poştal are circa 100 de directori. Prin restructurare vor mai rămâne cel mult zece. De asemenea, aproximativ 300 de angajaţi TESA al Poştei Române ar trebui să plece, pentru că personalul este excedentar\", a spus Nica. El a adăugat că, prin restructurarea companiei, care va începe la finele lunii mai, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei financiare a Poştei, care în ultimii ani a înregistrat pierderi şi a acumulat datorii către diverse bugete ale statului. \"Fără restructurare şi management privat, niciun investitor străin nu va fi interesat de intrarea în acţionariatul Poştei\", a spus ministrul desemnat pentru Comunicaţii. El a adăugat că este \"inadmisibil\" ca ministere şi alte instituţii ale statului să încheie contracte pentru a beneficia de servicii poştale asupra cărora Poşta Română are drept exclusiv până la 31 decembrie 2012. Poşta Română este unul dintre cei mai mari angajatori, cu aproximativ 35.000 de salariaţi. Compania Română este controlată de Ministerul Comunicaţiilor, care deţine 75% din acţiuni, restul titlurilor fiind în posesia Fondului Proprietatea.