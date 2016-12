Din 10.000 de bolnavi cu cancer pulmonar, 9.000 au murit

Aproape 9.000 de bolnavi cu cancer la plămân în stadiu avansat, dintr-un total de 10.000 de pacienţi, au murit în 2008, terapia fiind dificilă pentru boala avansată, chiar dacă există tratamente ţintite, a explicat managerul Institutului Oncologic Bucureşti (IOB), prof. dr. Rodica Anghel. „Există multe terapii ţintite în bolile oncologice. Administrate în stadiul incipient, bolile pot fi vindecate. În stadii avansate se vorbeşte însă de supravieţurire la un anumit interval de timp”, a adăugat managerul, cu ocazia conferinţei Societăţii Române de Radioterapie şi Zilele Medicale ale Institutului Oncologic \"Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu\" Bucureşti. Potrivit medicului, din păcate, cancerul pulmonar este depistat în stadii foarte avansate. \"Terapia încă nu este benefică pentru aceste stadii avansate. Şi în cancerul pulmonar există terapii ţintite, dar răspunsul la tratament este scăzut, iar supravieţurirea sub acest tratament este redusă la un an, un an şi ceva\", a mai spus managerul IOB, Rodica Anghel. Medicul a precizat că, în ultimii ani, au crescut incidenţa şi mortalitatea prin cancer colorectal şi prin cancer al prostatei.

“Nu există suficientă educaţie sanitară. Oamenii nu cunosc semnele bolii şi vin foarte târziu la medic. Orice boală în stadiu incipient poate fi vindecată total, în stadiul patru supravieţuirea poate fi de zece la sută, la cinci ani. Oamenii trebuie să mergă periodic la control\", a mai spus medicul.