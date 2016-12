Din 18 ianuarie revin ninsorile

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă că de duminică noapte până astăzi la prânz, vestul ţării României va fi sub cod galben de polei, şi tot astăzi, sudul şi estul ţării se vor afla sub cod galben de ceaţă. Atât poleiul cât şi ceaţa vor înceta astăzi după prânz, şi nu se vor mai înregistra decât ploi slabe în vest. În cadrul comandamentului de iarnă convocat, sâmbătă, la Palatul Victoria, sub conducerea vicepremierului Liviu Dragnea, directorul ANM, Ion Sandu, a anunţat că în prezent nu se mai semnalează ninsori şi ploi, dar că iarna se va întoarce după o scurtă perioadă în care vremea se va încălzi. El avertizează populaţia României că din 18 ianuarie vor reveni ninsorile în partea de vest a ţării. „Semnalele noastre de acum sunt că ninsorile vor fi consistente, dar nu putem să ne pronunţăm cu atâta timp înainte. Vom urmări evoluţia pe parcurs\", a spus Sandu. În cadrul comandamentului, Dragnea a cerut autorităţilor competente să verifice stocurile de materiale antiderapante şi a solicitat ca drumarii să intervină pentru îndepărtarea poleiului încă din noaptea de duminică spre luni, astfel încât, la începutul săptămânii, traficul să se desfăşoare normal.