Din 2013, Senatul aprobă plata TVA la încasarea facturii

Senatul a aprobat, ieri, în unanimitate, ordonanţa Guvernului privind plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasarea facturii, începând cu anul 2013. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei emise de Guvern în 23 august a fost adoptat cu 79 de voturi pentru, niciunul împotrivă şi nicio abţinere. Măsura plăţii TVA la încasarea facturii se doreşte a fi în sprijinul IMM-urilor, care achitau TVA fără să fi încasat contravaloarea facturilor, ceea ce punea presiune pe fluxul de lichidităţi. Plata TVA la încasare va fi aplicată în cazul firmelor cu cifra de afaceri mai mică de 500.000 euro, cu condiţia ca derularea decontărilor să se facă numai prin sistemul bancar. În context, senatorul independent afiliat grupului parlamentar al PDL Iulian Urban a lăudat Guvernul USL pentru măsura luată, însă a atras atenţia că unii patroni ar putea să-şi dividă firmele în mai multe societăţi mai mici, cu cifre de afaceri sub 500.000 de euro fiecare, pentru a beneficia în mod incorect de facilitate. \"Într-adevăr, slăvit fie numele Guvernului pentru acest proiect de lege însă, pentru cei care mai citesc, şi sunt aici profesori, maeştri în ale economiei şi dreptului fiscal, în toată Europa sunt ţări care au acest sistem de plată a TVA la încasarea facturi dar, pentru a evita ca românul, în marea lui descurcăreală, să-şi facă zece firme pentru a se încadra în acest plafon, acolo este necesar, pentru a opera această facilitate, ca firma respectivă să demonstreze că a avut profit în anul fiscal anterior. Altfel, ne putem trezi că nu mai sunt bani pentru ajutoarele sociale, pentru că dintr-o firmă se vor face zece, toate se încadrează în acest plafon şi ne vom trezi că încasările TVA la bugetul statului vor ajunge sub imperiul nefast al sitagmei “ioc””, a spus Urban, în plen. \"Vă rog, domnule senator, nu mai daţi sugestii pentru evaziunea fiscală\", a replicat în glumă, preşedintele Senatului, liberalul Crin Antonescu. Senatorul democrat-liberal Dumitru Oprea a cerut ca Parlamentul să adopte o lege a holdingului, prin care s-ar evita fărâmiţarea companiilor în scop evazionist. \"PSD are cel puţin două iniţiative pe legea holdingului. De ce nu le scoatem de la naftalină, pentru că ar rezolva şi fărâmiţările cu uciderea impozitării normale?\", a susţinut Oprea. Senatul este prima cameră sesizată Camera Deputaţilor fiind for decizional.