Din 2015, lapte ieftin de… import

Cotele de lapte în statele UE vor fi eliminate din 2015, când este posibil ca în România să fie o infuzie de lapte ieftin din alte state europene, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la seminarul MEDIAFAX Talks about Agriculture. \"La cota de lapte nu a fost posibilă o prelungire, astfel că din 2015 cotele de lapte în toate statele membre vor fi eliminate\", a afirmat Constantin. Ministrul a spus că industria din România trebuie să se pregătească să facă faţă competiţiei din ce în ce mai grele din 2015. \"Atunci este posibil să avem o infuzie de lapte ieftin din alte state europene. Distanţa astăzi nu mai reprezintă un impediment atât de mare în competiţie, chiar dacă vorbim de lapte din Danemarca sau din alte ţări îndepărtate. Acesta poate ajunge la costuri relativ mici pe toate pieţele din UE\", a adăugat Constantin. Un studiu recent realizat de producătorul francez de lactate Danone arată că în România consumul anual de iaurt este estimat la 7 kilograme pe cap de locuitor, mult sub cel din Franţa, de 35 kilograme, Bulgaria (22 kilograme) sau alte ţări europene. Dacă un român bea şapte kilograme de iaurt pe an, sau un iaurt pe săptămână, în Ungaria consumul este aproape dublu (12 kg/an), iar în Polonia ajunge la 17 kilograme.