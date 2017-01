Din 21 septembrie conducem precum europenii

România este singurul stat din Europa care are o legislaţie rutieră adoptată cu peste 35 de ani în urmă, multe dintre regulile de circulaţie din ţara noastră fiind nule în afara graniţelor. Începînd cu 21 septembrie, atît şoferii cît şi pietonii români vor circula după noua lege rutieră care ar trebui să elimine marja de interpretare a poliţiştilor. Conform noului cod rutier, pietonii sînt direct responsabili în cazul unor accidente produse ca urmare a traversării printr-un loc nepermis. Mii de şoferi s-au ales cu dosare penale din cauza celor pe care i-au surprins traversînd la întîmplare. Din 21 septembrie, pietonii accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau nerespectării altor obligaţii, poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condiţiile în care şoferul implicat a respectat prevederile legale. Mai mult, şoferul are dreptul să solicite daune materiale în justiţie. Noua lege prevede că medicul de familie are obligaţia să anunţe poliţia atunci cînd constată că un pacient suferă de o boală incompatibilă cu dreptul de a conduce autovehicule, iar în caz contrar, doctorul este tras la răspundere. În noile norme, construcţiile de orice fel care afectează siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor sînt interzise cu desăvîrşire. Astfel, trebuie să dispară tonetele şi chioşcurile amplasate pe trotuar care îi obligă pe pietoni să circule pe carosabil şi care afectează vizibilitatea şoferilor. O altă noutate este şi faptul că motocicliştii au obligaţia să folosească luminile de întîlnire şi pe timpul zilei. De asemenea, autoturismele vor circula cu luminile aprinse, ziua, atunci cînd rulează pe autostrăzi, drumuri exprese, naţionale sau europene. Începînd cu această lună, şoferii începători sînt obligaţi să circule cu 20 de kilometri pe oră mai puţin decît viteza maximă admisă atît în localitate, cît şi în afara ei. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod rutier va intra în funcţiune şi sistemul de sancţionare prin puncte, iar conducătorii auto vor rămîne temporar fără permis pentru abateri care sînt considerate banale, în prezent. Un punct amendă reprezintă valoric zece procente din salariul minim brut pe economie, iar sancţiunile cresc în funcţie de punctele acumulate. Persoanele juridice pot fi sancţionate cu pînă la o sută de puncte amendă. Abaterile constatate vor fi implementate zilnic în baza de date a Poliţiei, astfel că programul va semnaliza automat cînd un şofer a acumulat numărul de puncte ce atrage suspendarea permisului de conducere. Respectivul şofer este înştiinţat că are la dispoziţie cinci zile pentru a preda permisul de conducere. Neprezentarea atrage încă 30 de zile de suspendare, iar dacă este prins în trafic şoferul va fi cercetat pentru conducere fără permis. La 15 puncte acumulate, permisul se suspendă pentru 30 de zile, iar dacă în următoarele 12 luni sunt acumulate încă 15 puncte, suspendarea ajunge la 60 de zile. Eliberarea permisului se face numai în urma unui test de legislaţie susţinut de contravenient.