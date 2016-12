Din 45 de nave controlate, 32 aveau probleme grave

Controalele din porturile maritime românești, făcute în această săptămână de către inspectorii Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), au scos la iveală nereguli grave la bordul navelor. Ele au demonstrat că marinarii muncesc în condiții grele. Mai mult, uneori viața le este pusă în pericol, deoarece navele pe care călătoresc sunt sub standarde. În total au fost 45 de nave inspectate în porturile Midia, Agigea și Constanța, din care doar 13 erau în regulă. La restul de 32 s-au găsit angajați care aveau doar contracte individuale de muncă, iar pe două dintre nave oamenii nu aveau deloc certificate. S-au găsit și angajați cu salarii mai mici decât minimul acceptat prin Convențiile MLC 2006, care reglementează munca navigatorilor la nivel internațional. Pe una din navele inspectate, un timonier muncea doar pe 300 de dolari pe lună, în timp ce convenția MLC 2006 prevede ca, pentru un timonier, salariul să fie de minimum 1.050 de dolari pentru navele care merg în Marea Neagră și porturile adiacente. Unii dintre marinari munceau în condiții grele, fără materiale și haine de protecție adecvate. ”Alte probleme pe care le-am întâlnit au fost cele legate de asigurări sau de condiții de muncă și de viață proaste, precum și cazare la limită. Partea de cazare este și ea în MLC 2006 și ar trebui respectată. Vârsta medie a navelor inspectate de noi a fost de 20 de ani, iar numărul navigatorilor de la bordul acestor nave a fost de 674. Dacă am face o situație, am vedea că în România, în cursul unui an, vin cam 50.000 de navigatori”, a precizat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, totodată reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu.

În porturile din Marea Neagră, după 4 zile de inspecții, au fost găsiți la bord și români. ”Cei mai mulți navigatori găsiți în cele 20 de porturi inspectate au fost filipinezi, turci și ucraineni. Am avut o creștere de navigatori români. Față de anul trecut, când erau 14, anul acesta s-au găsit 78 de români, ceea ce înseamnă că a crescut numărul navigatorilor români care navigă la bordul navelor din Marea Neagră”, a spus Mihălcioiu. Există și vești bune. La navele inspectate în România, nu au fost probleme cu neplăți ale echipajelor, așa cum se întâmpla în anii trecuți. ”În alte porturi au fost înregistrate probleme cu neplățile echipajelor, cărora li se datorează aproximativ 800.000 de dolari. Asta se știe după 4 zile de controale. Luni, după ce se vor analiza toate datele, vom afla mai multe”, potrivit lui Mihălcioiu. În cadrul controalelor, inspectorii au dat avertismente navelor găsite cu nereguli. ”În următoarele 12 luni, legislația noastră va fi pusă în acord cu Convenția Maritimă. Atunci, vor fi retrase certificatele acestor nave, care nu vor mai putea naviga până vor fi în conformitate cu cerințele convenției. Probabil că astfel de nave nu vor mai veni în zona noastră sau vor trebui să mărească salariile echipajelor”, a subliniat reprezentantul ITF în România.