Din această vară, fără Carte Verde în Europa

Din acest an putem umbla liberi prin Europa, însă de acum drepturile pe care le vor avea românii în statele comunitare vor fi la fel de importante ca şi obligaţiile. Considerată principalul document care poate asigura ieşirea şoferilor români care vor circula în spaţiul comunitar, Cartea Verde are zilele numărate. Cu toate că deocamdată Marea Britanie şi Italia sînt singurele din cele 32 de state care nu au semnat încă acordul multilateral de garantare, şoferii români fiind obligaţi în continuare să prezinte asigurarea tip Carte Verde la ieşirea din ţară, această procedură va fi eliminată. Potrivit preşedintelui Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR), Liviu Stoicescu, asigurarea obligatorie RCA va fi însoţită la încheierea poliţei şi de Cartea Verde, însă din acest an proprietarii de autovehicule trebuie să plătească o singură primă pentru asigurarea obligatorie auto în statele UE, dar şi pe teritoriile Islandei, Norvegiei, Elveţiei, Croaţiei şi Andorrei. Pe de altă parte, specialiştiii apreciază că prin extinderea valabilităţii RCA-urilor în tot spaţiul comunitar, modificările legislative urmînd a fi publicate pînă în această vară în Monitorul Oficial al UE, şoferii români nu vor mai avea nevoie de Cartea Verde pentru a călători cu maşina în Occident. Liviu Stoicescu a mai precizat că cetăţenii europeni îşi pot asigura autovehiculele la orice societate abilitată să emită acest tip de poliţe, în orice stat membru UE. Astfel, în situaţiile în care se produc accidente cauzate din vina şoferilor, poliţa de asigurare reprezintă dovada că aceştia beneficiază de o asigurare obligator. Printr-o notificare adresată firmei din ţara de domiciliu, cu privire la producerea accidentului, şoferii se vor adresa BAAR, acesta din urmă preluînd toate formalităţile.