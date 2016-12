Din anul şcolar 2012-2013 vom avea din nou învăţământul profesional şi tehnic

Învăţământul profesional şi tehnic va fi reintrodus din anul şcolar 2012-2013, cifra de şcolarizare fiind deja aprobată, a declarat ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop. \"Ne mobilizăm în momentul de faţă să reintroducem învăţământul profesional şi tehnic, învăţământ care ar trebui să completeze foarte mult acea lipsă pe care o are sistemul în momentul de faţă, în ceea ce priveşte instruirea de persoane care să ocupe această nişă de piaţă, cea a micilor meseriaşi. Trebuie să reînfiinţăm învăţământul profesional şi foarte repede să avem profesionişti în acest sector de muncă pe piaţă. (...) În lege scrie clar că acest tip de învăţământ trebuie introdus, însă, din păcate, nu s-a făcut nimic în acest sens în ultimul an şi jumătate\", a spus Pop. Ministrul interimar al Educaţiei a adăugat că în momentul de faţă lucrează la o Hotărâre de Guvern privind bursele pe care le primesc elevii din şcolile profesionale şi tehnice. \"Am aprobat aproximativ 120.000 de locuri pentru învăţământul profesional. Vreau să elaborăm Hotărârea de Guvern privind acea bursă pe care o au elevii. Sperăm să intre miercuri în şedinţa de Guvern, însă suntem încă în stadiul de muncă\", a mai spus Pop. Acesta a subliniat că, în momentul de faţă, în sistemul de învăţământ există cadre didactice suficiente pentru a preda în şcolile profesionale.