Din armata SUA în Legiunea Străină și apoi la închisoare

Un tânăr ofiţer american, unul dintre cei mai buni din promoţia sa de la prestigioasa Şcoală Militară West Point din SUA, a fost condamnat pentru dezertare, după ce s-a înrolat în Legiunea Străină. Un tribunal american l-a condamnat pe sublocotenentul Lawrence J. Franks Jr. la patru ani de închisoare şi la excluderea din armată, pentru că şi-a abandonat unitatea în 2009, scrie ”The New York Times”. În prezent în vârstă de 28 de ani, el a declarat în Curtea Marţială că avea impulsuri sinucigaşe de mai mulţi ani, iar condiţiile dificile din Legiunea Străină i-au permis să scape de depresie: ”Aveam nevoie să fiu ud, să-mi fie frig şi foame. Aveam nevoie de viaţa istovitoare pe care am găsit-o în Legiune”. El a fost dat dispărut de la unitatea sa medicală de la Fort Drum, statul New York. Fără să-şi informeze familia, el a luat un zbor către Paris şi s-a înrolat pentru o perioadă de cinci ani în Legiunea Străină. Acest corp de elită al armatei franceze, creat în 1831, permite recruţilor să-şi schimbe identitatea şi să-şi facă o nouă viaţă. Devenit legionarul Christopher Flaherty, americanul a început de jos şi a înregistrat o ascensiune rapidă, marcată de numeroase decorări. Între altele, el a efectuat misiuni în Republica Centrafricană şi la Djibouti, a fost însărcinat cu securitatea generalului de brigadă Laurent Kolodziej, comandantul Armatei franceze în Mali, în timpul intervenţiei militare din 2013 împotriva rebelilor islamişti. ”Este un bărbat pe care nu-l voi uita niciodată şi de care voi rămâne alături pentru totdeauna”, a declarat Kolodziej, depunând mărturie prin videoconferinţă în Curtea Marţială. ”Este mai mult decât un soldat înnăscut, este un gentleman înnăscut. Mi-ar plăcea să am zece oameni ca el în echipa mea şi aş fi cel mai fericit dintre generali”, a subliniat el. La încheierea contractului de cinci ani, în martie 2014, Lawrence Franks a părăsit Legiunea şi s-a predat la o bază a armatei americane din Germania, pentru a-şi revedea familia şi a-şi înfrunta responsabilităţile.

Procurorii militari l-au acuzat că şi-a neglijat îndatoririle şi a provocat probleme de securitate unităţii sale, afirmând că tânărul militar a dezertat pentru a evita să fie trimis în Afganistan, un an mai târziu. Însă el a declarat că nu putea să aştepte atât de mult: ”Mă simt foarte prost pentru durerea pe care am produs-o familiei mele, pentru perturbarea unităţii mele. Dar nu regret ceea ce am făcut, nimic, bine sau rău, pentru că acest lucru mi-a salvat viaţa”.