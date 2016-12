Din ce este format sufletul

O teorie controversată a doi cercetători spune că sufletul există dintotdeauna şi face parte din materia fundamentală a Universului. Sufletul este format din substanţe cuantice, care fac parte din structura fundamentală a Universului. Teoria susţine că şi după moarte conştiinţa unui om poate persista. Doctorul american Stuart Hameroff, profesor emerit în cadrul Departamentului de Anestezie şi Psihologie al Universităţii Arizona şi, totodată, directorul Centrului pentru Studiul Conştiinţei şi fizicianul britanic Sir Roger Penrose lucrează din anul 1996 la această teorie surprinzătoare. Cei doi au ajuns la concluzia că esenţa sufletului se află în microtubuli ascunşi în creier, construiţi chiar din materia primă a Universului. Ei afirmă că este posibil ca sufletul să fi existat dintotdeauna, idee criticată, ca întreaga teorie, de altfel, de colegii lor din comunitatea ştiinţifică.

Ideea celor doi cercetători porneşte de la noţiunea conform căreia creierul este un computer biologic în care cele 100 de miliarde de neuroni, impulsurile lor electrice şi conexiunile sinaptice joacă rolul de reţele informatice. Conform acestei idei, conştiinţa este un program derulat de computerul cuantic existent în creierul nostru, care continuă să existe în Univers şi după moartea noastră. Ceea ce noi percepem ca fiind conştiinţa este rezultatul efectelor gravitaţiei cuantice în interiorul acestor microtubuli, un proces pe care aceştia îl numesc ”orchestrated objective reduction” (Orch-OR). Cercetătorii afirmă că, atunci când oamenii intră în starea de moarte clinică, aceşti microtubuli îşi pierd starea cuantică, însă informaţia conţinută nu se pierde. Cu alte cuvinte, ”sufletul” nu moare, ci se întoarce înapoi la Univers. ”Să spunem că inima încetează să bată, sângele nu mai curge iar microtubulii îşi pierd starea cuantică. Informaţia cuantică nu se pierde, căci nu poate fi distrusă, ci se disipează şi se distribuie în Univers”, afirmă doctorul Hameroff. ”Dacă un pacient este resuscitat, informaţia cuantică revine în microtubuli şi pacientul spune: am avut o experienţă aproape de moarte”, adaugă cercetătorul. Specialistul afirmă că descoperirile recente referitoare la rolul pe care fizica cuantică îl joacă în procesele biologice, precum mirosul, fotosinteza sau modul în care navighează păsările, reprezintă o dovadă în plus în favoarea teoriei sale. Doctorul Hameroff a explicat pe larg această teorie în cadrul documentarului intitulat ”Through the Wormhole”, difuzat recent în SUA, de postul Science Channel.