Din cei 11 români răpiţi de piraţii somalezi, opt sînt constănţeni

Opt dintre cei unsprezece marinari români, echipajul navei Victoria, sub pavilion Antigua, care au fost răpiţi, marţi, de piraţi somalezi, în Golful Aden, sînt din Constanţa. Mai mult, dintre aceştia, un navigator şi fiica sa sînt la primul voiaj împreună. Elena Sarchizian, soţia navigatorului este înmărmurită de durere, nu-i vine să creadă că s-a putut întîmpla aşa ceva şi aşteaptă, cu nerăbdare, veşti. Potrivit managerului firmei de crewing “Kru Maritime” din Constanţa, prin care marinarii au plecat în voiaj, Cornel Panchici, pe lîngă cei opt constănţeni, la bord se mai află un gălăţean, un marinar din Cîmpina şi unul din Pucioasa. Managerul “Kru Maritime” a declarat, ieri, că ţine permanent legătura cu reprezentanţii armatorului, firma germană “Intersee Schiffahrts GmbH & Co”, care l-au asigurat că vor face tot ce le stă în putinţă pentru eliberarea marinarilor. Panchici a mai declarat că, pînă în prezent, membrii echipajului nu au fost lăsaţi să ia legătura cu familiile lor, dar că acestea au fost anunţate despre situaţia lor. Comandantului i-a fost permis să vorbească o singură dată cu armatorul navei Victoria, în momentul în care piraţii au pus stăpînire pe navă, pentru a anunţa răpirea, dar pînă în prezent, aceştia nu şi-au făcut cunoscute cererile. “Probabil că în momentul în care nava va fi dusă în siguranţă într-unul din porturile din Somalia, se vor putea afla mai multe şi despre oameni, despre care ştim că sînt bine, cît şi despre solicitările piraţilor”, a mai spus Cornel Panchici. Tot echipajul românesc al unei nave sub pavilion Antigua, format din unsprezece marinari, a fost capturat, marţi după-amiză de către piraţii somalezi, în Golful Aden. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, cargoul Victoria, sub pavilion Antigua, plecase din India încărcat cu 10.000 de tone de orez şi se îndrepta către Arabia Saudită. Nava, care are o lungime de 146 de metri şi o capacitate de 7.767 tdw, a fost atacată, ca şi celelalte, pe culoarul de securitate. „Piraţii au pus stăpînire pe comandă şi pe navă şi se îndreaptă către zona Somaliei. Opt piraţi au urcat la bord desprinşi probabil dintr-un număr mai mare de bărcuţe care pescuiau în zonă. Nava era pe culoarul de securitate şi a fost luată chiar de sub nasul navelor de război care asigură securitatea în acea zonă”, a declarat liderul SLN. Se crede că vasul se îndreaptă acum către portul Eyl, spun reprezentanţi ai Guvernului din Antigua şi Barbuda.

Menţionăm că, de la începutul anului, au mai fost răpiţi zece marinari români, cinci dintre ei fiind eliberaţi. Trei dintre aceştia, aflaţi pe vasul grecesc Titan, au fost răpiţi în 20 martie şi au fost eliberaţi în 15 aprilie, în timp ce ceilalţi doi, aflaţi pe nava Saldanha, au fost răpiţi în 22 februarie şi eliberaţi în 26 aprilie. În prezent, pe lîngă cei unsprezece marinari români răpiţi marţi, alţi cinci navigatori români sînt ostateci, de pe 12 aprilie, la bordul remorcherului italian Buccaneer.