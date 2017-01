Din cer ploua cu bucăţi de cadavre în Doneţk

16:44:58 / 19 Iulie 2014

VIN CAZACII , VIN CAZACII , PRIN SABIA LOR TRECEA TOT , COPII , BATRANI , FEMEI , BARBATI , CE SA ASTEPTI DE LA ASCESTI CRIMINALI ?

NU ESTE O GRESEALA NR. 2 ROMAN , CAZACII , CARE FAC PARTE DIN ENCLAVA PRO RUSA SANT ADEVARATII CRIMINALI AJUTATI DE MOSCOVA, DECI DE ALTI CAZACI RUSII , ORI ACEASTA RASA DE CAZACI SE STIE DIN MOSI- STRAMOSI CA SANT O RASA DE OAMENI CRIMINALI SI CARE ACAPAREAZA TERITORII CE NU SANT SI NU LE APARTIN LOR , INTR-UN CUVANT MAI NOU TERORISTI , TERORIZEAZA O PLANETA ANTREAGA SI NU MAI DEPARTE IN UN EXEMPLU VIU , AN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL , CAND AU INTRAT RUSII IN ROMANIA , MAMA MEA ERA DOMNISOARA , BUNICUL PE FRONT , IAR BUNICA ERA OBLIGATA SA LE FACA DE MANCARE ACESTOR TIRANI CAZACI ,CARE REAU REPARTIZATI DE LA PRIMARIE IN CASA BUNICII MELE , DIN ALIMENTELE BUNICII MELE , SACII CU CARTOFI , GASTELE DE PE BATATURA , CARE ERAU VREO 70-80 , GAINI , HAMBARE CU GRAU , IAR CAZACII VROIAU NUMAI MANCARE SCAZUTA SI ARATA CARTOFII SI FRPTURA DE GASCA LA CUPTOR , DUPA CE A TERMINAT BUNICA MEA TOATE ACESTE ALIMENTE , LE-A FACUT FASOLE SCAZUTA CU MAMALIGA , CA NU MAI AVEA FAINA , CAND VENEAU DE LA INSTRUCTIE ,STITI CE AU FACUT CAZACII CU FASOLEA SI MAMALIGA , FASOLEA A RASTURNAT-O IN MIJLOCUL CURTII , IAR CU MAMALIGA A INCEPUT SA ARUNCE IN BUNICA SI MAMA MEA ATUNCI FIIND DOMNISAOARA , DAR SE IMBROBODEA CA O BABA SI SE DADEA CU NEGREALA PE FATA SI O INTRBA CA VEDEAU CA ESTE TANARA , UNEI ESTE BARBATUL SI MAMA RASPUNDEA CA ESTE PE FRONT , DECI ASTA AU FACUT CAZACII , APOI BUNICA MEA SA DUS LA PRIMARIE SI A SPUS CA A TERMINAT SI GASTELE SI FAINA SI CARTOFII , IAR CAZACII NU VREA SA MANINCE FASOLE SI MAMALIGA , ATUNCI PRIMARIA IA LUAT PE CAZACI DE LA BUNICA SI LE-A DAT ALTI MOLDOVENI , CARE STIAU RUSESTE , DAR NU ERAU ATAT DE PRETENCIOSI CA ACESTI CAZACI , CARE NE-AU OCUPAT TARA SI II HRANEM OBLIGAT , IAR CAND SE IMBATAU IMPUSCAU GAINILE PE BATATURA , SAU CAII PRIN CURTILE OAMENILOR , ASTIA SANT CAZACII NISTE CRIMINALI , VA ROG NU LE LUATI APARAREA CRIMINALILOR , ASA LE ESTE FIREA LOR DE LA ADAM SI EVA , DE ACAPARATORI MINCINOSI SI CRIMINALI , SA AUZIM DE BINE SI O ZI BUNA TUTUROR .