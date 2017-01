Din martie, pîinea se va scumpi

Pîinea noastră cea de toate zilele poate deveni astăzi - din perspectiva aplicării noilor norme ale Uniunii Europene - problema noastră cea de toate zilele. Cel mai obişnuit produs consumabil de pe piaţă s-ar putea scumpi în luna martie a acestui an, întrucît stocurile interne de grîu sînt aproape terminate, iar consumul va fi asigurat aproape exclusiv din importuri. „Stocurile de grîu sînt pe terminate, iar importurile masive, care înseamnă şi creşterea costurilor, vor începe prin februarie. Ne putem aştepta la o scumpire a pîinii în luna martie, cînd vom avea o bază comună, adică toţi producătorii vor trece pe import. Nu putem şti ce o să se întîmple pînă nu vedem cum o să fie cu importurile, care o să fie costurile finale”, a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România, Viorel Marin, menţionînd că unele firme au început deja să importe materie primă din Ungaria, grîul din import fiind mai scump decît cel românesc. „Grîul din import este cu 30, chiar 40 euro pe tonă mai scump. Numai transportul în plus şi tot înseamnă o creştere a costurilor. Ţările de unde am putea importa sînt Ungaria şi Serbia. A circulat o informaţie că în Ungaria ar mai fi un milion de tone şi am putea importa, însă de acolo iau deja italienii, germanii, polonezii astfel că nu ştim ce cantităţi vor mai fi disponibile. O altă variantă ar fi Serbia, cu care avem taxă vamală zero şi este şi mai aproape”, a spus Marin.

Anul trecut, producţia de grîu a României a fost estimată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) la peste cinci milioane de tone, în timp ce producătorii agricoli apreciază realizarea unui nivel mai redus, aprox. 3,5 milioane tone. Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România mai spune că producţia realizată efectiv este cu mult sub estimările Ministerului Agriculturii: „Văzînd datele, la ora actuală, producţia a fost de 2,5-3 milioane tone, cu tot cu grîul furajer. Dar nu avem de unde să ştim exact pentru că nu există un sistem statistic adevărat în România”. Ultima majorare a preţurilor la pîine (3-10 bani) a avut loc la începutul lunii octombrie a anului trecut şi a fost cauzat de creşterea costurilor utilităţilor şi scumpirii materiei prime.