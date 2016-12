Din navigator, agricultor

COLABORARE Târgul de toamnă, organizat în perioada 1-14 octombrie la Pavilionul Expoziţional de Consiliul Judeţean şi Primăria Constanţa a înregistrat în acest an o premieră. Mai mult de jumătate din legumele şi fructele expuse la vânzare sunt ale fermierilor constănţeni, susţinuţi de câţiva ani de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). Unul dintre fermierii sprijiniţi de CJC este şi Marius Boroi, care în prezent este furnizorul de răsaduri pentru programul CJC, „Consumăm produse româneşti”. „La început mi-a fost foarte greu. Venisem din ultimul voiaj, mai mulţi ani fiind obligat să navig pentru a câştiga bani, şi eram hotărât să investesc banii pe care îi adunasem într-o afacere şi să nu mai fiu nevoit să plec departe de familie. Am considerat că agricultura este un domeniu în care pot să reuşesc. Aşa am pus bazele primului solar unde am început să produc răsaduri pe care le vindeam. La o întâlnire cu fermierii am intrat în contact cu reprezentanţii CJC, care pregăteau programul de solarii. M-am oferit să particip şi eu în acest program. Simpla mea participare în acest program s-a transformat într-o colaborare foarte strânsă cu CJC. Preşedintele Nicuşor Constantinescu m-a sprijinit şi am obţinut finanţare pentru un proiect european, prin care mi-am dezvoltat afacerea”, a declarat Marius Boroi.

REZULTATELE PROGRAMULUI CJC În urma acestei colaborări, răsadurile tânărului fermier au ajuns în toate solariile din judeţul Constanţa, care în prezent depăşesc 10.000 ca număr. „Toată lumea a apreciat răsadurile pe care le-am făcut, mai ales că am explicat fiecăruia în parte şi o serie de lucruri despre creşterea legumelor în solar. Până în prezent, prin programul CJC, „Consumăm produse româneşti”, suprafaţa protejată cultivată, adică suprafaţa cultivată în solarii a crescut la aproximativ 100 de hectare, ceea ce a condus ca în acest an în pieţele din Constanţa să avem peste 350.000 de tone de legume produse în Constanţa, lucru care bineînţeles a contribuit la scăderea importurilor. Mă bucur că am putut contribui la dezvoltarea acestui program extraordinar, pe care consider că şi alţii din ţară ar trebui să îl copieze”, a spus Boroi. Pe lângă panoul cu datele statistice ale programului CJC, Marius Boroi a adus la târgul de toamnă de la Pavilionul Expoziţional şi legume produse în propriul solar. „Sunt 100% româneşti. Roşiile noastre au un cu totul alt gust decât cele importate. Cei care vin la târg nu vor găsi decât astfel de produse”, a explicat Boroi.