Din nou frig în locuinţe

Biroul de presă al Primăriei Mangalia informează, printr-un comunicat de presă, că, locuitorii muncipiului au rămas din nou în frig, deoarece agentul termic este furnizat, din nou, după program. „Eforturile directorului general al Primăriei Mangalia, ec. Florea Popa, şi ale primarului suspendat abuziv, Claudiu Tusac, de a identifica un furnizor de combustibil astfel încât pe perioada iernii 2011-2012 populaţia municipiului să beneficieze de căldură şi apă caldă în program non-stop, au fost zadarnice. Din păcate, conducerea SC Callatis Therm SA, prin acţionarul majoritar Simion Nikitas, dovedeşte că se află sub influenţa nefastă a prefectului şi a deputatului Iorguş, refuzând combustibilul cu plata la termen garantată de Primăria Mangalia. Atitudinea lor va readuce frigul în locuinţele cetăţenilor municipiului Mangalia”, se arată în comunicatul Primăriei. La rândul său, primarul suspendat abuziv Claudiu Tusac a precizat: „Ca simplu cetăţean, am făcut tot ceea ce am putut pentru a asigura confortul necesar pe perioada sezonului rece în locuinţele cetăţenilor, dar văd că în continuare se doreşte discreditarea mea cu riscul de a face rău întregii populaţii a municipiului Mangalia. Am sperat ca lucrurile să reintre cât mai curând pe făgaşul legalităţii, dar prefectul şi deputatul Iorguş caută tot felul de tertipuri avocăţeşti pentru a prelungi termenul de judecată. Această tergiversare este dovada clară a disperării lor de a controla Mangalia. Când voi reveni la primărie, prin voinţa Justiţiei sau a cetăţenilor, voi lua toate măsurile ce se impun pentru a evita pe viitor astfel de sincope.” Referitor la posibila sistare a furnizării agentului termic către locuinţele cetăţenilor, viceprimarul cu atribuţii de primar Sorin Andrei a declarat: „Acţiunea celor de la Callatis Therm SA este ghidată de rea-voinţă şi reprezintă un răspuns la presiuni politice.”