Din nou viscol

20:45:59 / 28 Ianuarie 2014

DE CE?

CUM E POSIBIL CA IN BUCURESTI GIGAKALORIA SA FIE DE 170 LEI IAR IN CONSTANTA 385,54LEI.UNDE E DIFERENTA D-LE PRIMAR MAZARE?DE CE NE FURATI? PANA UNDE AVETI TUPEUL SA NE FURATI? AUTORITATILE STATULUI DE CE DORM IN BOCANCI DE CE NU SE AUTOSESIZEAZA?PARCHETUL DNA-UL SUNT PE PLAJA DIN INDONEZIA?VA ROG LUATI MASURI CA IN CURAND VOM FI 20-30 DE MII DE FRAIERI IN STRADA.SA UMPLUT PAHARUL.