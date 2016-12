Din nou viscol

11:21:28 / 28 Ianuarie 2014

staţi calmi, tot Mazăre are să iasă

Eu am o idee pentru domnu` supărat pe pachete :) Dă-le tu în locul lu` Mazăre... ce pana mea, sau următoru primar să zică - " Pentru bătrâni - pe lânga pui, am sa pun şi 1k de pulpă de porc ", nah să vină unu şi gata, s-a rezolvat problema, cei despre care vorbeşti au să îl aleagă pe următoru`. Să nu mă înţelegi greşit, nu-s nici boşorog, nici pe Mazăre nu-l am la suflet ca nu mi-a făcut şi nici n-are de gând să faca sens pentru biciclişti, nici javrele maidaneze nu le-a strâns, şi după ce-am văzut tot în Telegraf cum arată copilu` ăla de se crede "administrator" mi-am dat seama că nici n-au să dispară prea curând, dar pot să-i înţeleg pe bătrânii care îl votează, pentru că... nimeni nu face nimic pentru ei, din pensie nu poţi trăi şi pachetele alea înseamnă ceva. E uşor sa blamezi când eşti putere şi ai surse de venit, ai prieteni la care să apelezi, dar bătrânii ăia ce au? o pensie mizeră, probabil nimeni nu-şi mai bate capul cu ei... şi atunci votează şi ei pentru ăla care din punctul lor de vedere face ceva. Desigur nu şi din punctul tău sau al meu de vedere, eu tot vreau pistă de biciclişti şi mai puţini maidanezi, şi tu pentru orice doreşti... dar n-ai ce vină să le atribui, îşi văd interesul, cum e normal. Dacă e alt primar capabil, să pună înca un kg de carne în pachet, n-o să mai fie Mazăre, dacă nu... nu, şi aia e.