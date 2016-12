Din primăvară Hepatita C se vindecă și în România!

Au trecut ani în care s-a tot spus că și pacienții cu hepatită C din România vor beneficia de tratamente care-i vindecă 100%. Bolnavii au sperat și încă mai speră că vor reuși să pună capăt suferinței prin intermediul unor scheme de tratament cu mai puține efecte adverse pentru organism. La finele săptămânii trecute, la cea de-a treia întâlnire organizată, în acest an, de Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Fundația “Prof. Dr. Matei Balș” din București, intitulată „Povara economică a hepatitei C în România”, care a avut loc la Institutul de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” - Academia Europeană de HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, managerul prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel a adus mult așteptata veste: din primăvara anului viitor, peste 7.000 de pacienți, în primă fază, vor fi beneficiarii tratamentelor care-i vor scăpa de virusul hepatitic C în proporție de 100%.

600.000 DE ROMÂNI, INFECTAȚI CU VIRUSUL HEPATITIC C În țara noastră, peste 600.000 de români sunt infectați cu virusul hepatitic C. Dintre aceștia, 70% suferă de hepatită cronică. Potrivit statisticilor, România se află pe locul 25 din 30 în clasamentul Indicelui European al Hepatitei, cu deficiențe la toate capitolele - prevenție, depistarea cazurilor, acces la tratament, strategie națională și rezultate. Povara economică asociată acestei boli - pentru pacienţi, pentru familiile lor, pentru economie şi pentru stat - este deja mare şi, în lipsa unor măsuri, va creşte de la an la an, atrag atenția specialiști ai sistemului sanitar, dar și analiști economici. Prof. univ. dr. Streinu-Cercel a prezentat o evaluare pentru anul 2013, pentru a vedea cu ce s-a confruntat sistemul sanitar din punct de vedere al investițiilor, în ceea ce privește virusul hepatitei C. ”Am ajuns să știm atât de multe date cu privire la acest virus că l-am și localizat unde stă în celulă, și anume în apropierea nucleului, deci nu se arhivează, deci poate fi scos din circulație. Așa s-au depistat medicamentele care ajung să vindece complet pacientul cu hepatita C. Astfel, ne-am pus și noi problema dacă România poate să dezvolte un program național de scoatere din circulație a virusului hepatitei C și ca atare, scăderea poverii în România. Pentru a demonstra decidenților acest lucru am trecut să evaluăm datele”, a explicat profesorul, în prezentarea sa.

DIN PUNCT DE VEDERE EPIDEMIOLOGIC, HEPATITA C ESTE O AFECȚIUNE PANDEMICĂ ȘI ESTE DE CINCI ORI MAI RĂSPÂNDITĂ DECÂT INFECȚIA CU HIV.

”Or pentru HIV știm că s-au pus o serie de programe la bătaie care au funcționat foarte bine, așa se face că în momentul de față această pandemie cu HIV a trecut în domeniul epidemiei, iar apoi se așteaptă trecerea la nivelul de focar. Conform datelor OMS, știm că se estimează că sunt peste 185 de milioane de oameni infectați cu hepatita C, adică 3% din populația globului. Iar în fiecare an, trei patru milioane de persoane se infectează cu acest virus”, a spus profesorul. Din păcate, adaugă el, 85% dintre cazurile noi devin cronice, pentru că numai la o proporție mică, de 15 până la 20% din pacienții care dezvoltă infecție acută cu virusul hepatitic C se vindecă spontan, restul rămân purtători de virus și, într-un timp variabil trec ani, zeci de ani, dezvoltă boală cronică de ficat, ciroză hepatică și sau cancer hepatic. ”Ca atare, putem spune astăzi, că acest virus hepatitic C este principala cauză de ciroză, carcinom hepato-celular, implicit transplant heptic. Știm cu toții că România a făcut progrese importante în ceea ce privește transplantul hepatic și ca atare avem și acest instrument”, a adăugat prof. dr. Streinu-Cercel.

TIPURI VIRALE Profesorul a explicat și ce tipuri virale se află în fiecare zonă în parte. În România avem de-a face cu un genom de tip C, genomul 1, 1B, care în momentul de față răspunde la tratament în proporție de peste 98%. ”Deci dacă aplicăm noile terapii avem șansa ca în jur de 98% din pacienți să-i vindecăm”, a spus el. Iar noile terapii vor fi introduse în țară în primăvara lui 2015. Va fi primul val terapeutic, a spus prof. dr. Streinu-Cercel. ”Cel mai târziu în aprilie 2015. Lunile februarie și martie vor fi luni esențiale de negocieri cu firmele”, adaugă profesorul. Trebuie menționat că cei 7.000 de pacienți sunt din toată țara, inclusiv din Constanța, iar selecția a fost făcută de către medicii specialiști, în funcție de gravitatea fiecărui caz în parte.

Căi de transmitere

Căile de transmitere la îndemâna oricui, spune prof. dr. Streinu-Cercel, respectiv: sânge și produse din sânge, utilizarea de droguri cu administrare intravenoasă (în lotul care se injectează, 100% dintre utilizatori sunt infectați, ei reprezintă un rezervor pentru că ei sunt sursa); tatuajele; hemodializa; transmiterea prin manevre stomatologice; obiectele de uz personal.

Virusul heptatitei C este un virus de achiziție recentă. ”Înainte de 1989 nu se cunoaștea acest virus, vorbeam de hepatita non-A, non-B, la nivel global. După 1991 - 1992 au apărut testele, iar România a început să facă testarea”.