Din recesiune, în criză!

V-aţi trezit de dimineaţă şi aţi găsit în baie 1.000 de euro? Nu vă panicaţi, toţi am păţit la fel, pentru că, astăzi, România a ieşit oficial din recesiune şi suntem remuneraţi pentru eforturile noastre din ultimii doi ani. Păcăleala este să credem că am ieşit şi din criză. Cum s-a văzut ultima zi de recesiune în România? „Prost”, a fost răspunsul sec al ministrului de Externe, Teodor Baconschi. „Rar mi-a fost dat să văd atâta tembelism”, a notat pe blogul său şi vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că a „înţeles că, la miezul nopţii, români sunt pregătiţi să iasă pe străzi cu aparate de fotografiat şi camere video pentru a vedea cum criza zboară din România şi pleacă în altă parte”, adăugând că „ieşirea din recesiune nu înseamnă şi ieşirea din criză” şi că „Guvernul ar trebui să fie atent cu astfel de afirmaţii, care pot avea consecinţe grave asupra populaţiei”. „Economia a primit ordin straşnic. În această noapte vom ieşi - în mod oficial, spune primul-ministru Emil Boc - din recesiune! Parcă şi văd mulţimile îmbulzite pe străzi, privind către cer, cu ochii dilataţi, şi răcnind, ca în noaptea Anului Nou: zece, nouă, opt, şapte, şase, cinci, patru, trei, doi, unu, zero!!! Economia nu se schimbă de la o zi la alta precum trecerea la ora de vară. Nu ştiu care este evoluţia trimestrului I din 2011 faţă de trimestrul IV din 2010, se pare că Guvernul ştie acest lucru înaintea tuturor, chiar şi înaintea economiei”, mai spune Vosganian, amintind de creşterea infimă a economiei, de numai 0,1%. Vicepreşedintele PNL mai consideră că abia în 2014 vom ajunge la nivelul economic din 2008, în condiţiile în care am pierdut aproape un milion de locuri de muncă şi ne-am îndatorat cu 25 miliarde euro. „Faptul că ieşim din această lungă perioadă de recesiune nu înseamnă că trebuie să revenim la risipa care ne-a expus la riscul unui colaps economic şi la insolvabilitatea ca stat. Trebuie să fim în continuare prudenţi cu cheltuielile publice”, a mai spus ieri Baconschi. Ce-au făcut autorităţile în criză? Tot ce-a fost posibil ca să ne sărăcească şi să ne facă să ne luăm la bătaie pentru ulei şi zahăr. În cazul nostru, nu doar ultima zi de recesiune, ci şi ziua de după se simte la fel de prost.