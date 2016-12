Din septembrie spunem adio centralelor termice clasice!

09:02:16 / 10 Februarie 2015

Viața merge înainte...

Bunicii voştrii se deplasau cu căruța şi erau analfabeți. Tot ei se încălzeau cu lemne. Voi vă deplasați cu maşini, se presupune că aveți şcoală si vă incălziți electric, cu gaze sau centralizat. Lumea evoluează. Dacă un nou sistem mai economic a fost inventat, atunci care e problema? Acest sistem face economie la gaze, o resursă energetică a planetei care se va epuiza în curând. Cine are centrală de apartament, bine, o poate folosi. Cine doreşte să-şi cumpere, mai are doi ani la dispoziție. Din al treilea an va costa ceva mai mult, cu 20% - 30%... Atunci care e problema de vă opăriți?