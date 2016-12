Dinamo - CVM Tomis, duel pentru titlul de campioană a turului

DERBY PENTRU PRIMUL LOC. Ultima etapă din turul Diviziei A1 la volei masculin programează sâmbătă şi derby-ul campionatului, Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa, meci care opune primele două clasate la ora actuală, dar şi la finalul sezonului trecut. Neînvinşi pe teren propriu în acest campionat, bucureştenii vor încerca să profite de momentul mai slab al constănţenilor, care s-au impus cu destule emoţii în meciul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, sâmbăta trecută. De partea cealaltă, campionii spun că au depăşit incredibila eliminare din Cupa CEV, în faţa francezilor de la Montpellier Volley. „Sigur că încă nu ne-am revenit în totalitate după acel eşec, dar suntem pe drumul cel bun. În meciul contra lui Dinamo sper să jucăm din nou la posibilităţile noastre reale şi să câştigăm, ca să ne păstrăm primul loc”, spune Mihai Dumitrache, universalul formaţiei de pe Litoral. „Cred că ne-am revenit încă de sâmbătă, când am câştigat meciul cu echipa din Cluj. Am reuşit să trecem peste dezamăgirea provocată de acea eliminare din Cupa CEV, ne-am arătat maturitatea în joc şi calităţile care ne-au ajutat să obţinem atâtea victorii importante, în ultimele sezoane. Este drept, am avut şi câteva dificultăţi, mai ales din punct de vedere fizic, dar ne-am revenit repede”, consideră Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. Remat Zalău, care a pierdut restanţa jucată ieri la Baia Mare, scor 3:0 (25:18, 25:16, 32:30) pentru Explorări, a ieşit din lupta pentru titlul de campioană a turului. CVM Tomis mai poate pierde prima poziţie la finalul lui 2009 doar dacă Dinamo se impune cu 3:0 sâmbătă, în partida programată în Sala “Extreme” din Bucureşti, de la ora 12.00.

S-AU ANUNŢAT ARBITRII MECIURILOR DINTRE CVM TOMIS ŞI RIBNICA. Confederaţia Europeană de Volei a anunţat perechile de arbitri care vor conduce meciurile din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup. “Dubla” dintre CVM Tomis Constanţa şi Ribnica Kraljevo va fi arbitrată de Nicos Evgeniou (Cipru) şi Mehmet Demirdelen (Turcia), în România, respectiv de Dimitrios Onopas (Grecia) şi Ivan Momirov (Bulgaria), în Serbia. Datele şi orele de disputare ale meciurilor nu au fost încă stabilite.

Clasament

1. CVM TOMIS 10 9 1 27: 6 19

2. Dinamo Bucureşti 10 8 2 27: 9 18

3. Remat Zalău 10 7 3 22:11 17

4. VCM Piatra Neamţ 10 7 3 22:16 17

5. Explorări Baia Mare 10 6 4 21:15 16

6. Torpi Tg. Mureş 10 6 4 20:15 16

7. Unirea Dej 10 5 5 20:18 15

8. U. Cluj 10 5 5 21:21 15

9. Steaua Bucureşti 10 3 7 15:23 13

10. SCM U. Craiova 10 3 7 11:23 13

11. Dacia Buzău 10 1 9 5:28 11

12. CVM Braşov 10 0 10 4:30 10