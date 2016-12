Dinamo - Steaua, în semifinalele Cupei României

Echipele Dinamo Bucureşti şi Steaua Bucureşti se vor întâlni în semifinalele Cupei României-Timișoreana la fotbal, s-a stabilit, marţi, la tragerea la sorţi efectuată la Casa Fotbalului din București. În cealaltă semifinală se vor întâlni formaţiile ASA Tg. Mureş şi CFR Cluj. Semifinalele se vor disputa în sistem tur-retur, prima echipă extrasă fiind organizatoare a jocului tur, Dinamo Bucureşti, respectiv ASA Tg. Mureş. Prima manşă este programată la 2 martie, iar returul se va disputa la 20 aprilie.

Dacă, după disputarea celor două jocuri, egalitatea se menţine (la puncte şi golaveraj), golurile marcate în deplasare contează dublu, fiind declarată câştigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă şi în aceste condiţii egalitatea persistă, jocul se va prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauză între ele, dar cu o pauză de cinci minute până la prima repriză a prelungirilor. Dacă egalitatea se menţine şi după reprizele de prelungire, echipa învingătoare va fi stabilită după executarea loviturilor de departajare.

GIGI BECALI SPUNE CĂ L-A LUAT PE MOMCILOVIC

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, marţi, că a ajuns la un acord cu gruparea Pandurii Tg. Jiu pentru achiziţionarea fundaşului stânga sârb Marko Momcilovic în schimbul sumei de 250.000 de euro. „Momcilovic e jucătorul pe care l-am vrut de la începutul sezonului, l-a vrut şi Mirel Rădoi. E un jucător bun, oricum trebuia să-l înlocuim pe Guilherme. L-am readus şi pe Pîrvulescu, Reghecampf a zis că-l vrea. Eu am zis că i-l aduc, dacă el îl vrea şi e finul lui. Deşi nu cred că o să joace niciodată la noi. Pe Momcilovic ştiam sigur că-l iau, că nu era o sumă aşa mare. Am cedat eu şi am acceptat să dau 250.000”, a spus Gigi Becali, pentru Sport.ro. Momcilovic va primi 100.000 de euro la semnătură şi va avea un salariu lunar de 10.000 de euro. În vârstă de 28 de ani, Momcilovic a fost achiziţionat de Pandurii Tg Jiu în vara anului 2013, de la formaţia Javor Ivanjica.