Dinamo a confundat rugby-ul cu luptele de K1

Ceea ce trebuia să fie un adevărat derby al Diviziei Naţionale de rugby, partida dintre Dinamo Bucureşti şi RCJ Farul, s-a transformat, din păcate, în cea mai sîngeroasă bătaie văzută vreodată pe un teren de rugby din România. În minutul 5 al partidei, în urma unei grămezi ordonate cu posesie a Farului, jucătorii dinamovişti au dat tonul unei bătăi de poveste. Dorind să plătească anumite poliţe jucătorilor georgieni de la RCJ Farul, ca urmare a partidei din Cupa Europeană a Naţiunilor dintre Georgia şi România, rugbiştii dinamovişti, la îndemnul antrenorului Daniel Neaga, au pornit bătaia. “Atenţie, este prima grămadă, atenţie, prima grămadă“, a strigat antrenorul celor de la Dinamo, moment în care Raţiu nu a mai fost interesat de joc, lovindu-l cu pumnul pe Natriashvili. A urmat o bătaie generală, în care pumnii şi picioarele în figura adversarilor s-au împărţit în toate părţile, terenul de joc transformîndu-se într-un adevărat ring de wrestling. Georgienii Farului au fost principalii vizaţi de cei de la Dinamo, fiind de altfel cei mai afectaţi de lovituri. Dacă unul din oficialii clubului Dinamo, Ovidiu Semen, a solicitat intervenţia jandarmilor pentru a se evita pătrunderea pe teren a spectatorilor, antrenorul echipei Dinamo, Daniel Neaga, împreună cu secundul său, Ştefan Demci, şi ceilalţi jucători de pe banca de rezeve strigau: “Rupeţi-i pe georgieni“. În urma acestor incidente fără precedent, conducerea Farului a decis, pe bună dreptate, ca echipa să părăsească terenul de joc, chiar dacă arbitrul Bogdan Miliţa acordase două cartonaşe roşii dinamoviştilor Darie Curea şi Flavius Dobre, astfel că formaţia noastră urma să evolueze cu doi jucători în plus timp de 75 de minute. Integritatea jucătorilor a fost însă mult mai importantă decît rezultatul final. Rugbyştii constănţeni au părăsit terenul, iar după cele trei minute regulamentare, arbitrul Bogdan Miliţa a fluierat sfîrşitul jocului. Căpitanul echipei constănţene, Costi Gheară, consideră că acest incident face de ruşine rugby-ul românesc şi, chiar dacă a evoluat ani buni în campionatul francez, aşa ceva nu a văzut nici în ligile inferioare: “Îmi pare rău de ce s-a întîmplat. Noi ne pregătisem să facem un meci bun, să cîştigăm. Nici în liga a şaptea din Franţa nu se întîmplă aşa ceva. Este adevărat că georgienii au fost cei vizaţi pentru că la meciul Georgia - România au fost nişte clinciuri. Sperăm să se facă dreptate“. Internaţionalul Farului, Daniel Carpo, a spus că cei de la Dinamo i-au avertizat pe georgieni înaintea partidei: “Noi venisem să jucăm rugby... Ne aşteptam să fie represalii împotriva jucătorilor georgieni pentru că au fost avertizaţi de dinamovişti înainte de începerea partidei, dar nu credeam că va fi o bătaie ca în junglă. Cei de la Dinamo nu se află la primul incident de acest gen“.

Nouă jucători la spital

La Spitalul “Floreasca” din Capitală au ajuns nouă jucători, şase de la Farul şi trei de la Dinamo. În tabăra constănţeană, linia a doua Uchava are fractură de mandibulă, talonerul Natriashvili a fost operat la deget, pilierii Tudosa şi Koshitahvili au suferit comoţii cerebrale, Agiacai are un hematon în zona occipitală, iar Chiriac a fost cusut la buză. Preşedintele RCJ Farul, Cristian Zgabercea, a explicat că echipa constănţeană s-a retras de pe teren deoarece se afla în imposibilitatea de a mai continua jocul, din cauza rănilor suferite de jucători. “Nu ne-am retras pentru că am vrut noi, ci pentru că am fost nevoiţi. Aveam jucători grav răniţi, după o acţiune premeditată a dinamoviştilor. A fost o sălbăticie. Se plătesc poliţe de la meciul Georgia - România, pentru că avem jucători georgieni, iar atacul a fost asupra lor. Regulamentul prevede să piardă cu 0-5 echipa care se retrage de pe teren, dar am fost nevoiţi să o facem pentru că toată linia întîi a noastră era indisponibilă. Fără ea nu se putea juca. Nu am mai văzut aşa ceva, este inadmisibil ce s-a întîmplat. A fost o provocare din partea băncii tehnice a lui Dinamo. Dacă federaţia nu îşi face datoria, ne vom duce pînă la International Rugby Board (IRB)“, a declarat Zgabercea. Noul preşedinte al Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, promite sancţiuni drastice pentru vinovaţi: “Luni (n.r.: azi) voi convoca pe toată lumea, iar Comisiile de specialitate vor discuta şi vom vedea exact ce s-a întâmplat. Cele petrecute fac de ruşine acest sport care este pentru gentlemeni. Cred că presiunea foarte mare a dus la degenerarea faptelor şi la aceste incidente regretabile. Voi fi drastic în luarea măsurilor, pentru că ăsta nu e comportament rugbystic, ci unul golănesc“. Oficialii constănţeni vor ca sancţiunile ce vor fi aplicate să fie cît mai severe, pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete pe un teren de sport. “S-a văzut clar că vor să se bată, la îndemnul lui Neaga (n.r. - antrenorul echipei Dinamo, Daniel Neaga). Voi cere măsuri dure, care să ducă pînă la suspendarea pe viaţă a celor care au recurs la astfel de acţiuni. A fost o barbarie din partea celor de la Dinamo, care au înţeles ca din acest meci să facă unul de K1. Nu este posibil ca antrenorul principal să instige la astfel de evenimente, care nu au ce căuta pe un teren de rugby. Miercuri, în Cupa României, vom juca cu Timişoara chiar şi în aceste condiţii, aşa cîrpiţi cum vom fi, vom găsi resurse“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul. Elisabeta Lipă, preşedintele CS Dinamo, a anunţat că celor vinovaţi li se va desface contractul de muncă. Surprinzător, antrenorul dinamovist Daniel Neaga, cel care a instigat la violenţă, a negat tot ce au declarat restul participanţilor la eveniment, spunînd că jucătorii săi ar fi fost provocaţi de georgienii Farului (?!). O variantă cît se poate de originală, trebuie să recunoaştem, a unui antrenor ce ar trebui să fie un model pentru elevii săi...

Colegiul Director al FRR analizează azi incidentele de sîmbătă

Astăzi, la Bucureşti, de la ora 11.00, Colegiul Director al Federaţiei Române de Rugby (FRR) va analiza evenimentele petrecute la partida Dinamo - RCJ Farul, din etapa a 10-a a Diviziei Naţionale. La sediul federaţiei este convocată Comisia de Disciplină a federaţiei, conducătorii, antrenorii, căpitanii celor două echipe, jucătorii eliminaţi (n.r - Darie Curea şi Flavius Dobre), brigada de arbitri şi observatorii meciului.