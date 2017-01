Dinamo a întrerupt seria de succese a Tomisului

Dinamo Bucureşti este noua deţinătoare a Cupei României la volei masculin, după şase ani de dominare constănţeană. Ieri, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare, CVM Tomis a ratat a şaptea victorie consecutivă în Cupa României, după o finală care a fost dominată categoric de formaţia bucureşteană. Scorul pe seturi este edificator: Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa 3:0 (25:14, 25:22, 25:17). Practic, voleibaliştii Tomisului au contat în joc doar în setul al doilea, în care au menţinut echilibrul până aproape de final.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Răzvan Parpală): Lescov - Chiţigoi, Began, Macovei, Bahov, Merkushev şi Plotyczer - libero (au mai jucat: Ditlevsen, Mihăilă şi Janosik); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Purice, Şoloc, Mureşan, Harbuz, Todorovic şi Gh. Ilie - libero. Au arbitrat: Alin Mateizer (Ploieşti) şi Nicolae Cristea (Cluj-Napoca).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Nu ne aşteptam să învingem atât de uşor echipa care a câştigat Cupa României în ultimii şase ani. Suntem foarte fericiţi şi sperăm să o ţinem la fel şi în campionat” - Gheorghe Ilie, jucător Dinamo. „S-a văzut că pentru unii dintre colegii mei a fost prima finală. Nu au fost deloc în apele lor, iar în faţa unei echipe ca Dinamo nu este permis să faci asemenea greşeli” - Mads Ditlevsen, jucător CVM Tomis. „Suntem cu toţii foarte dezamăgiţi. Personal, cred că antrenorul a pierdut controlul asupra meciului. A contat şi lipsa de experienţă a unor jucători tineri, care nu au rezistat la presiunea unei finale” - Bulent Cadâr, team-manager CVM Tomis. „A fost un joc greu, în faţa unei echipe bune. Noi am jucat foarte bine şi de aceea adversarii, efectiv, nu au avut ce să ne facă” - Daniel Rădulescu, antrenor principal Dinamo. „Nu putem spune prea multe după o înfrângere cu 3:0. Dinamo a meritat victoria, iar noi, practic, nu am jucat. Nimic nu a mers în jocul echipei, dar ceea ce mă nemulţumeşte este că jucătorii nici nu au luptat. Nu înţeleg de ce, pentru că a fost o finală. În joc era un trofeu” - Viktor Sidelnikov, antrenor principal CVM Tomis.

Preşedintele CVM Tomis, Sorin Strutinsky, s-a declarat extrem de dezamăgit după ratarea primului obiectiv al sezonului. „A fost un joc oscilant, cu multe perioade în care am pierdut mai multe puncte consecutiv. În loc să vedem greşelile noastre, noi căutam greşelile arbitrilor, care au fost şi de o parte, şi de alta. Acest lucru demonstrează o pregătire psihică proastă, pe care nu o înţeleg, ţinând cont de eforturile pe care le fac toţi cei din jurul echipei. În partida cu Dinamo ne-a lipsit ambiţia. Nu înţeleg cum au jucat aşa de slab. Au fost greşeli şi ale jucătorilor, dar şi ale conducerii tehnice. Nu vom mai face modificări în lot, pentru că avem variante pe toate posturile. Se pare că noi trebuie să pierdem mai întâi, pentru a recupera. Cu Piatra Neamţ am pierdut în turneul de la Dej, după care au urmat două victorii, în campionat şi cupă, iar în semifinala cu Unirea Dej am revenit după ce am cedat în primele două seturi. Acum am pierdut cu Dinamo şi sper să nu pierdem şi în campionat. Când pierzi seturi la 14 şi la 17 nu poţi spune prea multe. Maniera în care am pierdut m-a dezamăgit total. Este o ruşine şi va trebui să luăm măsuri”, a spus Strutinsky.