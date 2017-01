Dinamo debutează în Europa

Cele două reprezentante ale României în Cupa UEFA vor susţine astăzi meciuri importante în lupta pentru calificarea în primăvara europeană. Dacă Rapidul va disputa al doilea meci în Grupa G, Dinamo va debuta, pe teren propriu, în Grupa G.

@ Hapoel Tel Aviv - Rapid Bucureşti (ora 18.30). După un rezultat de egalitate în prima etapă, cu PSG, 0-0 pe teren propriu, Rapid Bucureşti se deplasează în etapa a doua a Grupei G la Tel Aviv, unde va da piept cu echipa gazdă, Hapoel. Graţie parcursului bun din sezonul trecut în cupele europene, giuleştenii pleacă din postura de favoriţi în partida programată astăzi. Chiar şi aşa, antrenorul Răzvan Lucescu a mărturisit că s-ar mulţumi şi cu un rezultat de egalitate. “Ar fi ideal să cîştigăm cele trei puncte, dar important este să nu pierdem. Întîlnim un adversar ambiţios şi va fi dificil cu atît mai mult cu cît fotbalul israelian este într-o evidentă creştere, o confirmă rezultatele naţionalei lor, ale echipei Maccabi Haifa, dar şi jocul celor de la Beitar cu Dinamo, cînd au pus mari probleme. Nu este totuşi un joc decisiv”, a spus tehnicianul giuleştean, care nu-l va putea folosi pe Burdujan, accidentat. De partea cealaltă, israelienii îşi joacă ultima şansă, după ce au pierdut în deplasare în prima etapă, 0-2 cu Panathinaikos. Formaţia probabilă a Rapidului: D. Coman - I. Rada, Maftei, Săpunaru - Bădoi, C. Lazăr, Măldărăşanu, Art. Karamian - Buga, V. Moldovan, Zicu.

@ Dinamo Bucureşti - Beşiktaş Istanbul (ora 20.30). Cealaltă reprezentantă a României în Cupa UEFA debutează în faza grupelor pe teren propriu, în compania turcilor de la Beşiktaş Istanbul. Cu punctaj maxim în campionat, elevii lui Mircea Rednic nu concep să rateze victoria în disputa programată în această seară. “Pe teren propriu am demonstrat că sîntem maturi, sîntem mai încrezători. Mai rămîne să ne corectăm evoluţiile şi în deplasare şi să învingem echipele puternice din Europa. Sîntem pregtiţi să reusim şi în Europa. Am demonstrat că avem valoare, şi vrem să învingem din nou”, a declarat Mărgăritescu. Turcii au venit la Bucureşti, fără cîţiva jucători de bază, Nobre şi Kleberson, şi în plin scandal după evoluţia mai slabă din campionat. Formaţia probabilă a "cîinilor roşii": Gaev - Blay, R. Ştefan. Moţi, Pulhac - Ad. Cristea, Mărgăritescu, Tameş, C. Munteanu - Dănciulescu, Cl. Niculescu.