Dinamo, învingătoare în derby

Dinamo - Steaua, eternul derby al fotbalului românesc, ajuns la duelul cu numărul 166, a început cu un penalty acordat în secunda a zecea de arbitrul Ovidiu Haţegan. Steliştii au deschis scorul, iar coregrafia suporterilor dinamovişti parcă a adormit defensiva „câinilor roşii” la prima minge aruncată în careu de... Tamaş. După ce Dinamo a egalat tot dintr-o lovitură de la 11 metri, trupa lui Ioan Andone a intrat la cabine în avantaj, printr-un gol înscris în al cincilea minut al prelungirilor. Partida disputată pe Arena Naţională din Bucureşti s-a încheiat cu victoria dinamoviştilor, care au mai înscris un gol în repriza a doua, astfel că Steaua mai are un singur punct în plus faţă de următoarele clasate, CS Universitatea Craiova şi FC Viitorul.

Rezultate - marţi: Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureș 1-2 (C. Ciobanu 90 / Ciolacu 87, G. Matei 90+3) şi FC Viitorul - CSM Poli Iași 1-0 (Nimely 73); miercuri: CS Universitatea Craiova - ACS Poli Timișoara 2-0 (Nuno Rocha 13, Gustavo 16), FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș 0-0, Dinamo București - FC Steaua București 3-1 (Hanca 37-pen., Nedelcearu 45+5, A. Nemec 58 / Boldrin 4-pen.).

Joi, 1 decembrie, sunt programate ultimele două întâlniri din etapa a 18-a - ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus): Pandurii Tg. Jiu - FC Voluntari; ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV): Astra Giurgiu - CFR Cluj.

Clasament: 1. FC Steaua 34p (golaveraj: 23-14), 2. CS U. Craiova 33p (26-18), 3. FC VIITORUL 33p (22-17), 4. Gaz Metan 31p (24-18), 5. Dinamo 29p (31-21), 6. CFR 26p (28-13), 7. Botoșani 25p (23-17), 8. Pandurii 23p (18-20), 9. Voluntari 21p (23-24), 10. Astra 20p (16-22), 11. Iași 16p (15-21), 12. Concordia 16p (10-23), 13. ASA 6p (14-32), 14. ACS Poli 4p (18-31). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.